Axel Bassani machtlos: Ducati-Team verstand ihn nicht

Der sonst so starke Ducati-Privatier Axel Bassani agierte beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Aragón eher blass. Warum der Italiener nur im zweiten Lauf ein versöhnliches Ergebnis erreichte.

Auch nach Aragón ist Axel Bassani in der Gesamtwertung der beste Privatier, aber in Magny-Cours und Aragón konnte der Italiener nicht wie üblich glänzen. Sein einziges Top-5-Finish war Platz 5 im zweiten Lauf im MotorLand. Zuvor hatte der Motocorsa-Ducati-Pilot im ersten Rennen und im Superpole-Race die für seine Verhältnisse eher bescheidenen Plätze 9 und 15 eingefahren.



«Ich konnte mein Bike in Aragón nicht so fahren, wie ich es normalerweise tun kann», erklärte der 24-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Front vermittelte mir kein Gefühl. Es war unmöglich, Kurven wie sonst zu fahren. Immer, wenn ich versuchte, schneller zu fahren, drohte mir das Vorderrad einzuklappen – auch im zweiten Rennen. Ich versuchte einfach nur, das Ziel zu erreichen und ein paar Punkte für die Meisterschaft mitzunehmen. Die Position ist gut, nicht aber der Rückstand von 15 sec – das ist echt viel.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli, Rea, Bautista © Gold & Goose Lecuona, Van der Mark, Öttl © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Gerloff © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gerloff und Öttl © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Bassani, Van der Mark, Aegerter © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Bassani weiter: «Dieses Wochenende war letztlich extrem schwierig, wegen der Front. Wir hatten viel probiert, nichts hat geholfen. Mit diesem Problem, Fünfter zu werden, war ein wirklich gutes Ergebnis. Aber ich möchte ums Podium kämpfen und hoffe, dass ich das in Portimão wieder tun kann.»

Dass Motocorsa die Abstimmung der Panigale V4R nicht in den Griff bekam, hatte eine personelle Ursache. Bassani musste ohne seinen Cheftechniker auskommen. «Mir fehlte die wichtigste Person in der Box. Es war schwierig, den anderen Jungs mein Problem und meine Gefühle zu beschreiben – hoffentlich ist Simone in Portugal wieder dabei.»