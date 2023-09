Ducatis gestürzte Stars: Was Bautista Bagnaia rät

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista stürzte im ersten Aragon-Rennen gleich zweimal. Für die beiden Läufe am Sonntag musste er sich mental berappeln – und stieg wie Phoenix aus der Asche.

Nach Imola rutschte Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) im ersten Rennen im MotorLand zum zweiten Mal in dieser Saison in Führung liegend aus und schmiss so erneut Punkte weg. Der 38-Jährige kann solche Rückschläge inzwischen auf bewundernswerte Weise verarbeiten, am Sonntag meldete er sich mit Siegen in beiden Rennen in der Manier eines Champions zurück.

«Ich versuche nach so einem Vorfall nicht an Rennen zu denken», verriet der WM-Führende SPEEDWEEK.com. «In Aragon hatte ich meine Tochter, meine Familie und Freunde, den Samstagnachmittag habe ich mit ihnen verbracht, wir haben zusammen gelacht und alte Geschichten erzählt. Ich versuche dann an positive Dinge zu denken, an Dinge, die mich glücklich machen. Wenn ich im Bett liege, geht mir durch den Kopf, was ich am nächsten Tag in den Rennen machen kann, das sorgt dafür, dass ich nervös werde. Also versuche ich komplett abzuschalten – egal ob ich stürze oder gewinne. Ich versuche nichts zu denken und stattdessen gleich zu schlafen. Sonst grübelt man die ganze Zeit, das will ich nicht. Das ist nicht einfach, glücklicherweise kann ich das.»

Bautista hatte die Möglichkeit, nach seinem Sturz am Samstag die Scharte im nächsten Rennen am Sonntag gleich wieder auszuwetzen, was er als «sehr wichtig» bezeichnete.



MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) stürzte am Sonntag im Grand Prix von Indien auf dem zweiten Platz liegend, er kann bis zum nächsten Rennen in Japan am kommenden Wochenende über die Ereignisse nachdenken.

«Ich hatte im Warm-up am Sonntagmorgen gleich wieder Spaß und konnte das Fahren genießen», schilderte Bautista. «Ich kann mir vorstellen, dass Pecco diese Woche viel nachdenkt.»



Dein Ratschlag an Bagnaia ist, viel zu schlafen und nicht nachzudenken? «Ich weiß nicht, ob das für ihn auch funktioniert», lachte Alvaro. «Er ist Weltmeister und strauchelte zu Beginn der letzten Saison arg. Davon hat er sich gut erholt, er kennt diese Situation sehr genau. Ich bin mir sicher, dass er sich mental neu aufstellen kann und stärker zurückkehrt.»