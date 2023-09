Bravo Philipp Öttl: In allen drei Aragon-Rennen Top-8

Zwar konnte Philipp Öttl (Ducati) im MotorLand Aragon nicht sein bestes Ergebnis in der Superbike-WM erzielen, aber so viele Punkte wie an diesem Wochenende holte er an keinem anderen in diesem Jahr.

Philipp Öttl haderte dieses Jahr immer wieder mit sich selbst. Teilweise hatte er Pech mit technischen Problemen, mehrfach verhaute er das Qualifying und musste für diese Sünde in den Rennen büßen. Den Speed für die Top-10 hatte er auf fast jeder Rennstrecke, aber er konnte das nur partiell in starke Ergebnisse ummünzen.

Seit der Sommerpause ist Öttl sichtlich lockerer, er selbst führt das auf seine unsichere Zukunft zurück. Was seltsam klingt, ist wohl eine gewisse Scheißegaleinstellung, welche ihm die Freude am Fahren und damit den Erfolg zurückgebracht hat.

In Magny-Cours brauste der Bayer mit den Rängen 9, 10 und 10 dreimal in die Top-10, in Aragon wurde er starker Sechster, Achter und Siebter. Diese Platzierungen ergeben zusammen 21 WM-Punkte, einer mehr als bei seinem fulminanten Saisonauftakt in Australien, wo Philipp Elfter, Sechster und Fünfter wurde.

Öttl hatte ein breites Grinsen im Gesicht, als ihn SPEEDWEEK.com in der Box seines Teams Go Eleven Ducati besuchte. Er weiß, dass dreimal Top-8 in einem Fahrerfeld mit 14 Werksmaschinen – plus drei starke Ducati-Privatiers – eine tadellose Leistung ist.

«Wir haben an dem Wochenende gut gearbeitet, im Superpole-Race war ich bester Independent-Fahrer, im zweiten Hauptrennen war er nahe», erzählte Philipp. «Ich und das Team sind zufrieden, so wollen wir weitermachen. Jetzt habe ich eine gute Form.»

Mit den Honda-Werksfahrern Iker Lecuona und Xavi Vierge war Öttl über die ganze Distanz in einer Gruppe, bis zur Rennhälfte mischte auch Michael van der Mark (BMW) mit. Im Ziel war Lecuona Sechster, Öttl, Siebter, Vierge Achter und van der Mark Elfter.

«Vierge war etwas zahmer als in Magny-Cours», schmunzelte Öttl. «Ich habe mir zwar fast die Zähne an ihm ausgebissen, aber es hat gereicht. Den Lecuona hätte ich auch noch gerne geschnappt, dann ging aber dem Locatelli das Motorrad kaputt und er fuhr nicht von der Strecke. Ich fuhr ganz innen von der Ideallinie, ich wusste ja nicht, was ist. Ich will nicht der Erste sein, der ausrutscht. Überall waren die Signale für ihn, ich habe sie eine halbe Runde lang gesehen. Ich weiß nicht, was man da nicht sehen konnte. Mich hat das den Anschluss gekostet, wobei das am Platz nichts geändert hätte.»

Entscheidend für alle Fahrer aus dem vorderen Mittelfeld ist der Startplatz. «Der macht viel aus», bestätigte der 27-Jährige. «Wenn ich in der dritten Reihe stehe, dann denke ich mir nichts. Mit einem guten Start passt das. Aber wenn ich auf 14 stehe…»