Perché non potete perdervi il Campionato mondiale SBK a Portimão

Il penultimo weekend di gara del Campionato mondiale Superbike 2023 si svolgerà sullo spettacolare circuito di Portimão. Le decisioni possono essere prese in tutte le categorie, ma in Portogallo gli orologi ticchettano in modo diverso.

Il circuito in salita e discesa di Portimão è una delle piste più impegnative del calendario del Campionato Mondiale Superbike. L'"Autódromo Internacional do Algarve" segue immediatamente l'incontro di Aragon ed era in realtà previsto come finale europea. A causa della cancellazione dell'Argentina, l'ultimo weekend di gara si svolgerà quindi a Jerez e quindi anche in Europa.

Per il Campionato mondiale Supersport 300, Portimão è l'ultima gara della stagione. Nella serie junior, tutto si riduce alla vittoria del titolo da parte dell'olandese Jeffrey Buis (Kawasaki), che aveva già vinto la serie 300 nel 2020.

Anche il Campionato del Mondo Supersport potrebbe essere deciso se il leader del Mondiale Nicolò Bulega (Ducati) otterrà almeno 15 punti in più del suo ultimo avversario Stefano Manzi (Yamaha). Per i piloti che partecipano al "WorldSSP Challenge" - ad esempio l'austriaco Max Kofler - l'evento in Portogallo è l'ultimo della stagione.

Inoltre, 15 punti separano Álvaro Bautista (Ducati) dalla vittoria anticipata del Campionato Mondiale Superbike di quest'anno. Lo spagnolo arriva a Portimão con 47 punti di vantaggio, per un totale di 62 punti assegnati nelle tre gare. Solo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) può ancora rimandare la decisione fino alla finale di Jerez.

Ci sono quindi buoni motivi per assistere all'undicesimo appuntamento della stagione il prossimo fine settimana. Ma attenzione: a Portimão c'è un cambio di orario da considerare; tutto si svolge un'ora dopo.

Programma del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimao