Porque não pode perder o Campeonato do Mundo de SBK em Portimão

O penúltimo fim de semana de corridas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 terá lugar no espetacular circuito de Portimão. As decisões podem ser tomadas em todas as categorias, mas em Portugal os relógios funcionam de forma diferente.

A pista de subidas e descidas de Portimão é uma das mais exigentes do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike. O "Autódromo Internacional do Algarve" segue-se imediatamente à reunião em Aragão e estava planeado como a final europeia. Devido ao cancelamento da Argentina, o último fim de semana de corridas terá lugar em Jerez e, portanto, também na Europa.

Para o Campeonato do Mundo de Supersport 300, Portimão é a última corrida da temporada. Na série júnior, tudo se resume à conquista do título pelo holandês Jeffrey Buis (Kawasaki), que já havia vencido a série 300 em 2020.

O Campeonato do Mundo de Supersport também pode ser decidido se o líder do Campeonato do Mundo Nicolò Bulega (Ducati) marcar pelo menos mais 15 pontos do que o seu último adversário Stefano Manzi (Yamaha). Para os pilotos que competem no 'WorldSSP Challenge' - por exemplo, o austríaco Max Kofler - o evento em Portugal é o último da época.

Também 15 pontos separam Álvaro Bautista (Ducati) da conquista antecipada do Campeonato do Mundo de Superbikes deste ano. O espanhol chega a Portimão com 47 pontos de vantagem, num total de 62 pontos que serão atribuídos nas três corridas. Apenas Toprak Razgatlioglu (Yamaha) pode ainda adiar a decisão para a final em Jerez.

Assim, há boas razões para assistir ao décimo primeiro encontro da temporada no próximo fim de semana. Mas atenção: em Portimão há uma mudança de horário a considerar; tudo acontece uma hora mais tarde.

Calendário do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão