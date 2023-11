Test Yamaha à Jerez : Jonathan Rea a du pain sur la planche

En tant que successeur de Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea est le nouveau sauveur de Yamaha dans le championnat du monde Superbike 2024. Le sextuple champion du monde doit s'inscrire dans la continuité des succès du Turc, il doit plutôt faire mieux et empêcher Álvaro Bautista (Ducati) de remporter un nouveau titre la saison prochaine.

Pour cela, Yamaha fait beaucoup d'efforts. Après le premier test du 31 octobre/1er novembre, de nouvelles pièces ont été fabriquées pour permettre au Nord-Irlandais de développer un feeling optimal avec la R1. Pour ce faire, le pilote de 36 ans a été soumis à un programme de tests intensifs sur trois motos lors du deuxième test - lundi était la première des deux journées d'essais. Son coéquipier Andrea Locatelli a également été impliqué.

"Nous avons réparti le travail entre les pilotes et nous avons eu une journée très solide. Jonny a effectué 88 tours sur trois motos et 82 tours pour 'Loka' sur deux motos différentes. Cela représente environ 750 km avec les deux motos, donc beaucoup de données à regarder pour les gars. En termes de nombre de tours, de constance et d'absence de problèmes ou de chutes, c'était vraiment une journée très productive", a rapporté le chef d'équipe Paul Denning. "Vous ne pouvez pas passer en revue tous les composants et le matériel de la liste de tests si vous modifiez constamment les réglages de la moto pour améliorer les performances. C'est pourquoi les deux pilotes ont effectué deux ou trois courts relais afin d'obtenir des réglages à peu près confortables, puis le programme de tests a été lancé. Compte tenu de cela, la constance et le niveau de performance étaient vraiment encourageants".

L'Anglais décrit l'objectif technique du test : "Nous cherchons à améliorer l'accélération, car si vous accélérez mieux, vous obtenez une vitesse de pointe plus élevée. Pour cela, nous avons testé diverses pièces sur le moteur et le châssis pour y parvenir. Les modifications sont très nuancées et soigneusement étudiées. Quand je dis 'bras oscillant' ou 'collier de fourche', il s'agit de composants pour lesquels un manager d'équipe ne peut plus dire 'wow, c'est tout nouveau'. La R1 n'est pas une nouvelle moto, donc les modifications que nous apportons sont basées sur tout ce que les ingénieurs et l'équipe savent déjà".

Rea reprend en fait chez Yamaha là où il s'était arrêté chez Kawasaki : Tirer le maximum du package existant. "Nous essayons de tirer le maximum de puissance. Le niveau de la machine est déjà très compétitif et excellent. Mais pour gagner le championnat du monde, il y a encore un grand écart entre Álvaro Bautista et le reste du peloton. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et c'est pourquoi nous avons parcouru 750 km lors de la première journée d'essais. Beaucoup de kilomètres, c'est formidable, surtout pour Jonathan. Car il n'y a rien de mieux que l'expérience de maîtriser la moto après tant de tours".