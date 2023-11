Yamaha: Vertragsproblem gelöst, 6. Fahrer ist fix

Dass Yamaha mit dem Engländer Bradley Ray auch in der Superbike-WM 2024 zusammenarbeiten wird, stand schon länger fest. Doch es galt einige Hürden zu überwinden.

Andrea Locatelli und Neuzugang Jonathan Rea stehen seit Monaten als Duo für das nächstjährige Yamaha-Werksteam fest. Ebenso Domi Aegerter und Remy Gardner bei der Satelliten-Truppe GRT.



Philipp Öttl unterschrieb am 5. November einen Vertrag mit dem Yamaha-Team GMT94 von Christophe Guyot, wo er fast identisches Werksmaterial erhält.

Vorab hatte es einige Querelen gegeben, weil Yamahas Road-Racing-Manager Andrea Dosoli in einem vertraglichen Dilemma steckte. Bradley Ray, 2022 Britischer Superbike-Champion, fuhr 2023 seine erste Saison in der Weltmeisterschaft und für das Team MotoxRacing Yamaha (19 Punkte, WM-19.). Das italienische Team bestritt dieses Jahr nur die Europarennen, der Zwei-Jahres-Vertrag von Ray sieht aber vor, dass er 2024 alle Rennen fährt.

Yamaha hätte Ray also entweder in ein anderes Team transferieren müssen, oder MotoxRacing musste das Budget für alle Rennen finden. Weil es nächstes Jahr nur den Übersee-Event in Australien geben wird, gelang die zweite Lösung.

Bradley Ray und MotoxRacing werden auch 2024 zusammenarbeiten. «Wir waren alle von seinen Fortschritten im ersten Teil der Saison beeindruckt, die mit einem sechsten Platz im zweiten Rennen in Imola, dem Heimrennen des MotoxRacing-Teams, ihren Höhepunkt erreichten», so Dosoli. «Die letzten Rennen der Meisterschaft 2023 spiegeln nicht den Wert wider, den wir in Bradley sehen, da er nicht ganz fit war. Ich glaube, dass ihm die Winterpause Zeit geben wird, an seiner Kondition zu arbeiten, und wir sind zuversichtlich, dass er zum ersten Rennen sein volles Potenzial zeigen kann. Mein besonderer Dank gilt MotoxRacing für ihr anhaltendes Vertrauen in Bradley und die Entscheidung, die gesamte Superbike-WM zu fahren. Ich bin sicher, dass sie ihn bei jeder Gelegenheit nach besten Kräften unterstützen werden.»

«Ich freue mich sehr, mit MotoxRacing weiterzumachen», kommentierte Ray. «Ich glaube, es ist wichtig, ein zweites Jahr zu bekommen, um aufzublühen und das volle Potenzial zu zeigen. Wir hatten 2023 einige starke Rennen, daher freue ich mich, darauf aufzubauen. Ich freue mich auch sehr, die komplette Meisterschaft zu bestreiten. Wir sehen uns in Australien!»

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)