Lucy Michel (19): WM-Anmeldung für 2024 ist gemacht

Im nächsten Jahr wird im Rahmen der SBK-Meisterschaften erstmals die Motorrad-Frauen-WM ausgetragen. IDM-Pilotin Lucy Michel vom Team TSL gehört zu den ersten Anwärtern.

Ende Oktober wurden beim Finale der SBK-Saison 2023 in Jerez Details zur geplanten Frauen-WM bekanntgegeben. Mit FIM-Präsident Jorge Viegas, FIM-Frauen-Kommissions-Direktorin Janika Judeika, WorldSBK Executive Director Gregorio Lavilla und Yamaha-Europa-Chef Eric De Seynes hatte sich die nötige Prominenz versammelt, um der neuen Serie einen ordentlichen Schub in Richtung Zukunft mitzugeben.

Bei sechs Veranstaltungen wird 2024 die erste Meisterin der neuen Serie gesucht. Die Rennwochenenden starten mit dem Training und der Superpole am Freitag und je einem Rennen am Samstag und Sonntag. Die Anmeldephase läuft seit wenigen Tagen, die Bestätigung der Teilnahme erfolgt bis 15. Februar 2024.

Die Startgebühr für permanente Teilnehmer beträgt 25.000 Euro und beinhaltet ein Paket, wie die Nutzung einer Yamaha YZF R7 MY 2023, ein GYTR Racing-Kit, Pirelli-Reifen, Kraftstoff, Rennservice und Zugang zum Paddock Village. Die Teilnehmer können mit einer weltweiten Fernsehberichterstattung werben. Preisgelder von Pirelli und PR-Möglichkeiten, die die Sichtbarkeit der Sponsoren auf globaler Ebene sicherstellen, kommen dazu.

FIM-Präsident Viegas: «Es gibt große Nachfrage, es werden Frauen aus Japan, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und natürlich Europa kommen. Ich glaube, es wird ein großer Erfolg.»

Mit Lucy Michel steht auch eine deutsche Teilnehmerin in den Startlöchern. Ihr Teamchef Stefan Laux, der Michel bereits in den letzten Jahren beim Einstieg in die IDM Supersport 300 begleitete, hat die Anmeldung für die Frauen-WM abgegeben. «Wir wollen mit der R7 testen fahren, an Weihnachten, wenn wir eine von Yamaha bekommen», schilderte Laux gegenüber SPEEDWEEK.com die weitere Planung. «Ob wir dann auch genommen werden, ist offen. Und wie wir die Sponsoren zusammenbekommen, genauso.»

«Wir würden schon gern antreten», versicherte Michel beim Blick in die Zukunft. «Ich weiß, dass das eine riesige Herausforderung für mich wird, alle Strecken sind neu und es gibt wenig Zeit, mich darauf einzustellen.»

Kalender Motorrad-Frauen-WM 2024:

14.–16. Juni – Misano / Italien

12.–14. Juli – Donington Park / Großbritannien

09.–11. August – Portimao / Portugal

23.–25. August – Balaton / Ungarn

20.–22. September – Cremona / Italien

11.–13. Oktober – Jerez / Spanien