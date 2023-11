Test Yamaha a Jerez: Jonathan Rea ha molto da fare

Successore di Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea è il nuovo salvatore della Yamaha nel Campionato Mondiale Superbike 2024. Ci si aspetta che il sei volte campione del mondo segua senza soluzione di continuità i successi del pilota turco, piuttosto che fare meglio e impedire ad Álvaro Bautista (Ducati) di vincere un altro titolo nella prossima stagione.

La Yamaha sta facendo molto per raggiungere questo obiettivo. Dopo il primo test del 31 ottobre/1 novembre, sono state prodotte nuove parti per consentire al nordirlandese di sviluppare un feeling ottimale con la R1. A questo scopo, il 36enne ha partecipato intensamente al programma di test su tre moto durante il secondo test - lunedì è stata la prima delle due giornate di test. Anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli è stato coinvolto.

"Abbiamo diviso il lavoro tra i piloti e abbiamo avuto una giornata molto solida. Jonny ha fatto 88 giri su tre moto e 82 giri per 'Loka' su due moto diverse. Si tratta di circa 750 km su entrambe le moto, quindi un sacco di dati da analizzare per i ragazzi. In termini di numero di giri, costanza e assenza di problemi o cadute, è stata davvero una giornata molto produttiva", ha riferito il team principal Paul Denning. "Non è possibile esaminare tutti i componenti e l'hardware presenti nell'elenco dei test se si cambia costantemente l'assetto della moto per migliorare le prestazioni. Per questo motivo entrambi i piloti hanno fatto due o tre brevi stint per ottenere un assetto ragionevolmente confortevole, poi è iniziato il programma di test. Per questo motivo, la costanza e il livello delle prestazioni sono stati davvero incoraggianti".

L'inglese descrive l'obiettivo tecnico del test: "Stiamo cercando di migliorare l'accelerazione, perché quando si accelera meglio, si raggiunge anche una velocità massima più elevata. Abbiamo testato diverse parti del motore e del telaio per raggiungere questo obiettivo. Le modifiche sono molto sfumate e studiate con attenzione. Quando parlo di "forcellone" o "morsetto della forcella", si tratta di componenti che, come team manager, non ti fanno più dire "wow, è nuovo di zecca". La R1 non è una moto nuova, quindi le modifiche che stiamo apportando si basano su tutto ciò che gli ingegneri e il team già conoscono".

In pratica, Rea sta riprendendo alla Yamaha il discorso lasciato alla Kawasaki: ottenere il massimo dal pacchetto esistente. "Stiamo cercando di ottenere le ultime prestazioni. Il livello della moto è già molto competitivo ed eccellente. Ma per vincere il campionato del mondo c'è ancora un grande divario tra Álvaro Bautista e il resto del gruppo. Abbiamo ancora molto lavoro da fare ed è per questo che abbiamo percorso 750 chilometri nel primo giorno di test. Molti chilometri sono ottimi, soprattutto per Jonathan. Perché non c'è niente di meglio dell'esperienza di padroneggiare la moto dopo tanti giri".