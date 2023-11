Teste da Yamaha em Jerez: Jonathan Rea tem muito que fazer

A Yamaha forneceu a Jonathan Rea não uma ou duas R1s no teste de Jerez na segunda-feira, mas três. O campeão do mundo de Superbike completou um vasto programa de testes e muitas voltas.

Como sucessor de Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea é o novo salvador da Yamaha no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Espera-se que o hexacampeão mundial dê continuidade aos êxitos do piloto turco, em vez de ter um melhor desempenho e impedir que Álvaro Bautista (Ducati) conquiste outro título na próxima época.

A Yamaha está a fazer muito para o conseguir. Após o primeiro teste em 31 de outubro/1º de novembro, foram produzidas novas peças para que o irlandês do norte possa criar uma sensação óptima para a R1. Com este objetivo, o piloto de 36 anos esteve intensamente envolvido no programa de testes em três motos durante o segundo teste - segunda-feira foi o primeiro de dois dias de testes. O seu companheiro de equipa Andrea Locatelli também esteve envolvido.

"Dividimos o trabalho entre os pilotos e tivemos um dia muito sólido. O Jonny fez 88 voltas em três motas e 82 voltas para o 'Loka' em duas motas diferentes. São cerca de 750 km em ambas as motos, o que significa muitos dados para os rapazes analisarem. Em termos do número de voltas, da consistência e da ausência de problemas ou quedas, foi realmente um dia muito produtivo", afirmou o Diretor de Equipa Paul Denning. "Não é possível passar por todos os componentes e hardware da lista de testes se estivermos constantemente a alterar a afinação da moto para melhorar o desempenho. É por isso que ambos os pilotos fizeram duas ou três passagens curtas para obterem uma afinação razoavelmente confortável e depois começaram o programa de testes. Assim, a consistência e o nível de desempenho foram realmente encorajadores."

O inglês descreve o objetivo técnico do teste: "Estamos à procura de uma melhor aceleração, porque quando se acelera melhor, também se atinge uma velocidade máxima mais elevada. Testámos várias peças do motor e do chassis para atingir este objetivo. As alterações são muito subtis e cuidadosamente pensadas. Quando digo "braço oscilante" ou "pinça da forquilha", estes são componentes que, como chefe de equipa, já não nos fazem dizer "uau, isto é novo". A R1 não é uma moto nova, por isso as alterações que estamos a fazer são baseadas em tudo o que os engenheiros e a equipa já sabem."

Rea está basicamente a retomar na Yamaha onde parou na Kawasaki: Tirar o máximo partido do pacote existente. "Estamos a tentar obter o último pedaço de desempenho. O nível da moto já é muito competitivo e excelente. Mas para ganhar o campeonato do mundo, ainda há uma grande diferença entre Álvaro Bautista e o resto do pelotão. Ainda temos muito trabalho a fazer e foi por isso que rodámos 750 quilómetros no primeiro dia de testes. Muitos quilómetros são óptimos, especialmente para o Jonathan. Porque não há nada melhor do que a experiência de dominar a mota depois de tantas voltas."