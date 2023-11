Iker Lecuona: Dois campeonatos é demasiado

Iker Lecuona voltou a entrar em ação pela LCR no MotoGP do Qatar. A sua prestação terminou após a primeira volta devido a problemas técnicos. O piloto da Honda Superbike está desiludido com a sua época.

Mais uma vez, o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike, Iker Lecuona, disputou uma corrida de MotoGP pela equipa LCR Honda na Arábia. No geral, não foi um bom fim de semana para o espanhol. Já na sexta-feira, falhou claramente a entrada direta na Q2 com o 20º lugar. No sábado, as coisas não correram melhor para o jovem de 23 anos na Q1: primeiro, o piloto da Honda impediu Enea Bastianini (Ducati) na sua volta rápida e recebeu uma penalização na grelha, pelo que foi despromovido três lugares. Como terminou em penúltimo, o substituto de Alex Rins acabou por ter de ceder apenas um lugar. Terminou em 17º na corrida de sprint.

As coisas pioraram ainda mais para Lecuona no Grande Prémio de domingo, pois só conseguiu fazer quatro curvas antes de a sua RC213V se avariar. "Em Assen tive problemas de travagem, agora fiquei parado na curva 4," disse o espanhol com humor de forca. "Tenho tido muito azar esta época. Nas minhas saídas de MotoGP, as coisas correram bem ocasionalmente, mas depois as influências externas não me ajudaram muito. Em Silverstone, a troca de mota acabou por ser uma má decisão devido ao tempo. Em Assen tivemos problemas técnicos e perdemos um potencial top 10. No Qatar foi sempre frustrante".

O piloto da Honda tinha imaginado a época de 2023 de forma diferente. Participar ocasionalmente no MotoGP ao lado do Campeonato do Mundo de Superbike não foi fácil para ele, apesar de sempre ter afirmado o contrário. "Sempre dei o meu melhor", garantiu. "Participar em dois campeonatos e testar constantemente as inovações entre eles não foi fácil. Isso dificultou a realização de todo o meu potencial nas corridas. Definitivamente, eu esperava mais deste ano."

Na entrevista, o piloto da Honda explicou que o Qatar foi provavelmente a sua última corrida do ano, com Rins pronto para correr novamente na final do MotoGP em Valência no próximo fim de semana. Esta terça-feira, Lecuona parte para Jerez para testar a nova Fireblade na quarta e quinta-feira. O piloto de testes Tetsuta Nagashima já está a rodar desde segunda-feira; o piloto japonês vai passar quatro dias com a moto completamente renovada.

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.