Una triste notizia: Anthony Gobert è morto

La storia della vita di Anthony Gobert non potrebbe essere più triste. Dal 1994 al 2000, l'ormai 48enne ha conquistato 16 podi nel campionato mondiale Superbike, tra cui otto vittorie. Nel 1995 ha vissuto l'apice sportivo della sua carriera agonistica con due vittorie e il quarto posto nel campionato mondiale dietro a Carl Fogarty, Troy Corser e Aaron Slight.

Anthony è sempre stato un cane pazzo e un uccello del paradiso, sia in pista che fuori, e i fan lo amavano per questo. Tuttavia, spesso esagerava e in seguito cadeva completamente.



Nel 1997, l'australiano fu allontanato dal team Suzuki 500cc works dopo un test antidoping positivo (sospetto abuso di marijuana).



In seguito, Gobert ha attirato l'attenzione in diverse occasioni per il suo consumo di droghe e alcol, ad esempio nel campionato statunitense del 2004. In quel periodo stava affrontando la perdita della fidanzata Suni Dixon, morta in agosto in un incidente stradale.



Nel 2006 ha dovuto affrontare un processo quando è stato sorpreso con la patente scaduta durante un controllo stradale. Durante l'udienza, l'ex pilota di punta ha ammesso di essere dipendente dall'eroina.



Nel maggio 2008, l'australiano è balzato agli onori della cronaca per aver derubato di pochi dollari un pensionato di 70 anni e una donna di 31, per i quali è stato condannato da un tribunale di Surfers Paradise.



In seguito le cose si sono calmate per l'ex pilota di fama mondiale. All'inizio di giugno 2019, l'allora 44enne ha avuto una discussione da ubriaco con altri clienti di un bar. Questi ultimi hanno poi inseguito Gobert fino a casa sua, lo hanno aggredito e picchiato con delle mazze da baseball fino al ricovero in ospedale.



"Era così malridotto che non l'hanno riconosciuto nel reparto di terapia intensiva", ha riferito all'epoca il fratello Aaron. "Quando è stato in grado di parlare, sono stato contattato".



Nel febbraio 2021, Aaron ha lanciato un appello sui social media alla ricerca del fratello, che aveva sei anni più di lui. Le sue dichiarazioni hanno fornito una visione approfondita delle condizioni di Anthony: "L'ultima volta che l'ho visto, era seduto in una cella di prigione e ha appreso della morte di nostro padre. Si è perso il funerale".



Anthony, che era scivolato nel giro della droga, è stato rapidamente rintracciato e Aaron Gobert ha scritto in modo commovente su Facebook del riuscito ricongiungimento familiare. "Sono seduto sul divano con 'Go Show'. L'ho trovato. Abbiamo avuto la nostra prima conversazione in dieci anni. Mi ringrazia e mi dice che gli mancate tutti e che mi vuole bene. Farò del mio meglio per scoprire cosa vuole Anthony. Poi vedrò se posso aiutarlo. Devo trovargli un posto sicuro dove vivere. Poi dobbiamo chiedere aiuto a un avvocato e aiutarlo. Le storie che Anthony mi ha raccontato sono le più dure che abbia mai sentito. Ha smesso di drogarsi e ha passato il suo compleanno da solo - è stato completamente solo per sei anni".



In seguito sono stati raccolti molti soldi tramite il sito web di crowdfunding "GoFundMe" e, grazie ad Aaron, Anthony è tornato a vivere e si è trasferito a Sydney per stare vicino al fratello.



Da allora la vita di Anthony Gobert si è risollevata, ma l'abuso di alcol e droga ha lasciato profonde cicatrici. "Siamo addolorati nell'annunciare che Anthony è attualmente ricoverato in cure palliative in ospedale ed è nelle fasi finali della sua vita dopo una breve malattia", ha annunciato Aaron su Facebook.



Le cure palliative mirano ad alleviare le conseguenze di una malattia quando non c'è alcuna prospettiva di cura. Dovrebbero garantire che la qualità della vita e l'autodeterminazione del paziente siano ampiamente mantenute fino alla fine.