Meißen: Ronny Weis vince la sua ultima gara

Ronny Weis ha dato il suo addio allo speedway sulla pista di casa nella gara per la scarpa d'argento. Il sassone ha vinto la gara perché l'ucraino Vitalii Lysak ha usato il pneumatico sbagliato.

La 51a Silver Steel Shoe è andata sabato a Ronny Weis, che ha disputato la sua ultima gara a Meißen. In quattro partenze, il pilota sassone ha ottenuto due vittorie e due secondi posti, per un totale di dieci punti. Alla fine, il quarantacinquenne di Meißen è stato l'unico pilota a segnare punti a due cifre nel campo di partenza di 14 piloti.

Il secondo posto è stato deciso da un jump-off con tre piloti a pari punti, vinto dal danese Patrick Baek davanti a Vitalii Lysak e Richard Geyer.

Lysak ha vinto anche la terza manche dopo averne vinte due, ma è stato poi squalificato. L'ucraino aveva utilizzato uno pneumatico non marcato in questa manche ed è stato quindi squalificato retroattivamente, il che gli è costato la vittoria.

La pratica di limitare il numero di pneumatici utilizzati marcando singole fiancate o gomme non è rara in Germania. Anche nella Speedway Team Cup, ad esempio, il numero di pneumatici disponibili è limitato a dodici per squadra, secondo il regolamento.

Risultati "Silver Steel Shoe" Meissen:

1° Ronny Weis (D), 10 punti

2° Patrick Baek (DK), 9

3° Vitalii Lysak (UKR), 9

4° Richard Geyer (D), 9

5° Jakub Skra (PL), 8

6° Patrick Hyek (D), 8

7° Henry van der Steen (NL), 8

8° Bruno Thomas (D), 7

9° Mirko Wolter (D), 5

10° Leon Arnheim (D), 4

11° Marvyn Katt (D), 2

12° Alexander Schaaf (D), 2

13° Manuel Rau (D), 1

14° Oliver Petersdorf (D), 1



Spareggio per il 2° posto: 1° Patrick Baek, 2° Vitalii Lysak, 3° Richard Geyer