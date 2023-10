Meißen: Ronny Weis vence a sua última corrida

Ronny Weis despediu-se do speedway na sua pista de origem, na corrida para o sapato de prata. O saxão acabou por vencer a corrida porque o ucraniano Vitalii Lysak utilizou o pneu errado.

por Manuel Wüst - Automatic translation from German

O 51º Silver Steel Shoe foi atribuído a Ronny Weis no sábado, que conduziu a sua última corrida em Meißen. Em quatro corridas, o homem da Saxónia conseguiu duas vitórias e dois segundos lugares, o que perfaz um total de dez pontos. No final, o homem de 45 anos de Meißen foi o único piloto a marcar dois dígitos de pontos no campo de partida de 14 pilotos.

O segundo lugar foi decidido por um salto com três pilotos com pontos iguais, que foi ganho por Patrick Baek, da Dinamarca, à frente de Vitalii Lysak e Richard Geyer.

Lysak também foi vitorioso na sua terceira corrida, depois de ter ganho duas corridas, mas foi desclassificado. O ucraniano tinha utilizado um pneu não marcado nesta manga e foi, por isso, desclassificado retrospetivamente, o que lhe custou a vitória.

A prática de limitar o número de pneus utilizados através da marcação de lados ou pneus individuais não é invulgar na Alemanha. Na Speedway Team Cup, por exemplo, o número de pneus disponíveis também é limitado a doze por equipa, de acordo com os regulamentos.

Resultados "Silver Steel Shoe" Meissen:

1º Ronny Weis (D), 10 pontos

2º Patrick Baek (DK), 9 pontos

3º Vitalii Lysak (UKR), 9

4º Richard Geyer (D), 9

5º Jakub Skra (PL), 8

6º Patrick Hyek (D), 8

7º Henry van der Steen (NL), 8

8º Bruno Thomas (D), 7

9º Mirko Wolter (D), 5

10º Leon Arnheim (D), 4

11º Marvyn Katt (D), 2

12º Alexander Schaaf (D), 2

13º Manuel Rau (D), 1

14º Oliver Petersdorf (D), 1



Eliminatória para o 2º lugar: 1º Patrick Baek, 2º Vitalii Lysak, 3º Richard Geyer