Cuando se necesita a Kevin Wölbert, está listo y esperando

Kevin Wölbert reapareció este año en el equipo nacional alemán en la Copa del Mundo de Velocidad de Breslavia (Wroclaw), anotando 18 de los 22 puntos del equipo junto con Kai Huckenbeck. A pesar de los siete puntos de Wölbert, el equipo, liderado por Sascha Dörner y Mathias Bartz, se quedó finalmente a un punto de los checos y perdió una plaza en la repesca.

"Uno o dos puntos más habrían sido posibles para mí en el campeonato por equipos", dijo Wölbert al recordar la carrera de Polonia. "Pude sumar algunos puntos. Si todos hubieran puntuado como yo y Kai, podría haber sumado más".

Si el piloto de 34 años se sale con la suya, la de Wroclaw no fue su última aparición en negro y rojo y oro: "En cuanto al equipo, es un número realmente genial con Sascha y Matze. Llevo varios años sin correr, así que no sé cómo han ido las cosas con Peppi Rudolph en los últimos años. Pero en mis últimos años no siempre ha ido todo tan bien. Este año ha sido divertido. Si me necesitan, estoy disponible y conduzco. Si no se me necesita, entonces hablo pavo y me quedo en casa".

Wölbert quiere volver a atacar, no sólo en el equipo, sino también en otras carreras precedentes. "No quiero que me acusen de no darlo todo. Aunque he perdido a uno de mis principales patrocinadores, quiero hacer todo lo posible y volver a competir en los Campeonatos de Europa y del Mundo el año que viene. Siempre ha habido ofertas para la liga inglesa, pero por ahora las he rechazado. Me centro en Polonia y en los Campeonatos de Europa y del Mundo. Mi objetivo en el Campeonato de Europa es llegar a las últimas carreras".

El Heidhofer es optimista y cree que la próxima temporada progresará más en los pronósticos que este año, ya que puede dejar atrás algunos retos. "Este año he tenido problemas, he estado un poco contra las cuerdas y he tenido que cambiar algunas cosas durante la temporada. Pero así son las cosas de vez en cuando. Cuando funciona con los motores y todo, es como jugar en casa. Se trataba simplemente de encontrar la velocidad máxima. El nuevo mecánico y el incendio no mejoraron las cosas, pero ahora todo vuelve a la calma. El mecánico seguirá a bordo y también queremos trabajar en la puesta a punto técnica en primavera".