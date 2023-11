Quand on a besoin de Kevin Wölbert, il répond présent

Lors de la Coupe du monde de speedway à Wroclaw, Kevin Wölbert a fait son retour cette année dans l'équipe nationale allemande. Avec Kai Huckenbeck, il a remporté 18 des 22 points de l'ensemble de l'équipe. Malgré les sept points de Wölbert, il a finalement manqué un point aux Tchèques et l'équipe dirigée par Sascha Dörner et Mathias Bartz n'a pas réussi à se qualifier pour le Race-Off.

"Dans le championnat du monde par équipe, j'aurais certainement pu marquer un ou deux points de plus", a déclaré Wölbert en revenant sur la course en Pologne. "J'ai pu m'interposer ponctuellement. Si tout le monde avait marqué des points comme moi et Kai, j'aurais pu faire mieux".

Si l'on en croit l'homme de 34 ans, sa performance à Wroclaw n'était pas sa dernière en noir et rouge et or : "En termes d'équipe, c'est un numéro très cool avec Sascha et Matze. Je n'ai pas couru depuis plusieurs années et je ne sais donc pas comment cela s'est passé ces dernières années avec Peppi Rudolph. Mais ces dernières années, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Cette année, c'était amusant. Si on a besoin de moi, je suis disponible et je conduis. Si on n'a pas besoin de moi, on parle de choses concrètes et je reste à la maison".

Wölbert ne veut pas seulement s'attaquer à l'équipe, mais aussi à d'autres courses de prédicat. "Je ne veux pas qu'on dise que je n'ai pas tenté le tout pour le tout. Même si j'ai perdu un de mes principaux sponsors, je veux prendre tout ce qui est possible et participer à nouveau aux championnats d'Europe et du monde l'année prochaine. J'ai reçu plusieurs offres pour la ligue anglaise, mais je les ai d'abord refusées. Je me concentre sur la Pologne, l'Euro et la Coupe du monde. Aux championnats d'Europe, l'objectif est de participer aux courses finales".

Ce qui rend Heidhofer optimiste quant à sa progression dans les prédicats la saison prochaine par rapport à cette année, c'est qu'il peut laisser certains défis derrière lui. "J'ai eu des problèmes cette année, j'étais un peu dans les cordes et j'ai dû changer l'une ou l'autre chose pendant la saison. Mais c'est comme ça de temps en temps. Quand ça marche avec les moteurs et tout, c'est comme si je jouais à domicile. Il s'agissait simplement de trouver la vitesse de pointe. Le nouveau mécanicien et l'incendie n'ont pas arrangé les choses, mais le calme est revenu. Le mécanicien reste à bord et nous voulons aussi travailler sur les réglages techniques dès le printemps".