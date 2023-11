Quando c'è bisogno di Kevin Wölbert, lui è pronto e in attesa

Quattro volte campione di speedway, Kevin Wölbert è uno dei migliori piloti tedeschi. Ha raccontato a SPEEDWEEK.com come ha vissuto il suo ritorno nella squadra nazionale e cosa ha in programma per il 2024.

Kevin Wölbert ha fatto il suo ritorno nella squadra nazionale tedesca quest'anno alla Coppa del Mondo Speedway di Breslau (Wroclaw), segnando 18 dei 22 punti della squadra insieme a Kai Huckenbeck. Nonostante i sette punti di Wölbert, la squadra, guidata da Sascha Dörner e Mathias Bartz, alla fine ha perso un punto rispetto ai cechi, perdendo così un posto nella gara di spareggio.

"Uno o due punti in più sarebbero stati certamente possibili per me nel campionato a squadre", ha detto Wölbert, ripensando alla gara in Polonia. "Sono stato in grado di segnare alcuni punti. Se tutti avessero fatto punti come me e Kai, avrei potuto fare di più".

Se il 34enne ha voglia di fare, quella di Wroclaw non è stata la sua ultima apparizione in nero e rosso e oro: "Dal punto di vista della squadra, è un numero davvero forte con Sascha e Matze. Non gareggio da diversi anni, quindi non so come siano andate le cose con Peppi Rudolph negli ultimi anni. Ma negli ultimi anni non è sempre andato tutto liscio. Quest'anno è stato divertente. Se c'è bisogno di me, sono disponibile e guido. Se non c'è bisogno di me, parlo di tacchino e me ne sto a casa".

Wölbert vuole attaccare di nuovo, non solo nella squadra, ma anche in altre gare di predicato. "Non voglio essere accusato di non aver dato il massimo. Anche se ho perso uno dei miei sponsor principali, voglio fare tutto il possibile e competere di nuovo nei Campionati europei e mondiali l'anno prossimo. Ci sono sempre state offerte per il campionato in Inghilterra, ma per ora le ho rifiutate. Mi sto concentrando sulla Polonia e sui Campionati europei e mondiali. Il mio obiettivo ai Campionati Europei è di arrivare alle gare finali".

Heidhofer è ottimista sul fatto che la prossima stagione farà più progressi nei pronostici rispetto a quest'anno, perché potrà lasciarsi alle spalle alcune sfide. "Quest'anno ho avuto dei problemi, sono stato un po' alle corde e ho dovuto cambiare alcune cose durante la stagione. Ma è così che vanno le cose di tanto in tanto. Quando i motori e tutto il resto funzionano, è come giocare in casa. Si trattava semplicemente di trovare la velocità massima. Il nuovo meccanico e l'incendio non hanno migliorato le cose, ma ora è tornato il sereno. Il meccanico resterà a bordo e in primavera vogliamo lavorare anche sulla messa a punto tecnica".