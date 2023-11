Quando se precisa de Kevin Wölbert, ele está pronto e à espera

Kevin Wölbert fez o seu regresso à equipa nacional alemã este ano na Taça do Mundo de Speedway em Breslau (Wroclaw), marcando 18 dos 22 pontos da equipa juntamente com Kai Huckenbeck. Apesar dos sete pontos de Wölbert, a equipa, liderada por Sascha Dörner e Mathias Bartz, acabou por ficar a um ponto dos checos e perdeu um lugar na corrida de desempate.

"Um ou dois pontos a mais teriam sido certamente possíveis para mim no campeonato de equipas", disse Wölbert, fazendo uma retrospetiva da corrida na Polónia. "Consegui marcar alguns pontos. Se todos tivessem marcado como eu e o Kai, eu poderia ter marcado mais."

Se o piloto de 34 anos conseguir o que quer, a participação em Wroclaw não será a sua última em preto, vermelho e dourado: "Em termos de equipa, é um número muito fixe com o Sascha e o Matze. Já não corro há vários anos, por isso não sei como correram as coisas com Peppi Rudolph nos últimos anos. Mas nos meus últimos anos nem sempre correu tão bem. Este ano foi divertido. Se precisarem de mim, estou disponível e conduzo. Se não precisarem de mim, falo de peru e fico em casa".

Wölbert quer voltar a atacar, não só na equipa, mas também noutras corridas de preparação. "Não quero ser acusado de não dar o meu melhor. Apesar de ter perdido um dos meus principais patrocinadores, quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance e voltar a competir nos Campeonatos da Europa e do Mundo no próximo ano. Sempre houve ofertas para o campeonato em Inglaterra, mas recusei-as por agora. Estou concentrado na Polónia e nos Campeonatos da Europa e do Mundo. O meu objetivo no Campeonato da Europa é chegar às corridas finais".

Heidhofer está otimista quanto à possibilidade de progredir mais nos predicados na próxima época do que este ano, porque pode deixar alguns desafios para trás. "Tive problemas este ano, estive um pouco na corda bamba e tive de mudar algumas coisas durante a época. Mas é assim que as coisas são de vez em quando. Quando funciona com os motores e tudo, é como um jogo em casa. Era simplesmente uma questão de encontrar a velocidade máxima. O novo mecânico e o incêndio não melhoraram as coisas, mas agora tudo está calmo. O mecânico vai continuar a bordo e também queremos trabalhar na configuração técnica na primavera."