Comment suivre la FIA GT World Cup à Macao

La FIA GT World Cup est de retour. Pour la première fois depuis 2019, quelques-uns des meilleurs pilotes GT3 du monde s'affronteront à Macao pour remporter le titre FIA. Les trois dernières éditions ont toutes dû être annulées en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 et les règles strictes de voyage dans la région asiatique ont empêché le spectacle GT de se dérouler dans les canyons routiers de Macao.

Au total, 20 voitures prendront le départ du week-end de course. Outre les marques allemandes Audi, BMW, Mercedes-AMG et Porsche, Ferrari sera également présente. Nous vous avons présenté les participants plus en détail ici.

En raison de la 70e édition du GP de Macao, l'événement traditionnel sur le légendaire circuit urbain se déroulera sur deux week-ends. Alors que le premier week-end a été consacré aux courses nationales sur le circuit Guia, le deuxième week-end sera consacré aux grandes courses internationales sur le circuit, comme la FIA GT World Cup, la FIA Formula 3 Word Cup et le TCR World Tour.

Le premier week-end, la Greater Bay Area GT Cup, une course de voitures GT3, a déjà donné un avant-goût de la FIA GT World Cup à venir. L'ancien pilote de DTM et de WTCC Darryl O'Young a remporté cette course avec une Mercedes-AMG GT3.

Calendrier de la FIA GT World Cup 2023 :

16.11.2023 :

05:15 - 05:45 - Essais 1

09:10 - 09:40 - entraînement 2

17.11.2023 :

07h05 - 07h35 - Qualifications

18.11.2023 :

07:05 - 08:05 heures - course de qualification (12 tours)

19.11.2023 :

05:05 - 06:15 - Course principale (16 tours)

Veuillez noter que le calendrier du circuit Guia de Macao est volontiers décalé en raison des opérations de récupération et de réparation qui prennent plus de temps.

Sur la chaîne YouTube officielle de la FIA, vous pourrez suivre en direct les activités de la FIA GT World Cup à partir des qualifications du vendredi. Motorsport TV retransmettra également l'intégralité du week-end de course. La retransmission commencera dès jeudi et comprendra le programme complet du GP de Macao !