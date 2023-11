Werksfahrer Charlie Eastwood verlässt Aston Martin

Charlie Eastwood und Aston Martin gehen getrennte Wege. Der Werksfahrer aus Irland gab via Social Media bekannt, dass er die Marke verlassen wird. Sein komplettes Rennprogramm 2024 steht noch nicht fest.

Charlie Eastwood gab via Social Media bekannt, dass er Aston Martin verlässt. Der 28-jährige Ire war zuletzt als Werksfahrer für Aston Martin aktiv und fuhr in diesem Jahr für TF Sport in der FIA WEC. Zudem fuhr er mit LMP2-Fahrzeugen in der European Le Mans Series und der Asian Le Mans Series.

Sein größer Erfolg als Aston Martin-Werksfahrer war der Klassensieg bei den 24h Le Mans in der GTE Am-Kategorie. Gemeinsam mit Salih Yoluc und Jonathan Adam fuhr er zum Klassensieg beim legendären Rennen an der Sarthe.

In der Saison 2019/2020 wurde er zudem Vizemeister in der GTE Am-Klasse in der Langstreckenweltmeisterschaft. Neben dem Klassensieg in Le Mans fuhr er zu drei weiteren Klassensiegen in der Saison.

2019 wurde er zudem Meister in der Pro-Am-Klasse des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Gemeinsam mit Ahmad Al Harthy und Salih Yoluc fuhr er im TF Sport-Fahrzeug zum Titel in der hochkarätigen SRO-Rennserie. Bei den 24h Spa stieß zudem Werksfahrer Nicki Thiim zum Trio hinzu. Die vier Aston Martin-Piloten fuhren beim weltgrößten GT3-Rennen einen dominanten Klassensieg ein.

Details zu seinem kompletten 2024er Rennprogramm gibt Eastwood zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Bereits jetzt steht aber fest, dass er erneut mit einem LMP2-Fahrzeug an der Asian Le Mans Series teilnehmen wird. Gemeinsam mit Salih Yoluc und dem US-Amerikaner Michael Dinan teilt er sich einen Oreca 07 der TF Sport-Mannschaft.