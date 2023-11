Sieger des AMG Young Driver Test bei Gulf 12 Hour

Frank Bird und Lorenzo Ferrari haben den AMG Young Driver Test für sich entschieden. Die beiden Nachwuchsfahrer werden bei den Gulf 12 Hour mit Lucas Auer für GruppeM Racing an den Start gehen.

Im Rahmen der AMG Racing Series fand in der vergangenen Woche auf dem Circuit Ricardo Tormo unweit der spanischen Metropole Valencia der AMG Young Driver Test statt. An dem Test nahmen 22 Nachwuchstalente aus der ganzen Welt zwischen 17 und 25 Jahren, die im Besitz einer FIA-Einstufung Gold oder Silber sind, teil. Gecoacht wurden die Nachwuchstalente vor Ort von Mercedes-AMG Performance-Fahrern, die unterschiedlichen Teams zugeordnet waren. Um eine optimale Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurden die verschiedenen Mercedes-AMG GT3 Fahrzeuge auf das gleiche Gewichtsniveau angepasst und mit identischen Pirelli-Reifen ausgerüstet. Gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnten sich der 24-jährige Brite Frank Bird, der vom Haupt Racing Team nominiert wurde, und der 21-jährige Italiener Lorenzo Ferrari, der im AMG GT3 von WINWARD Racing an den Start ging. Die beiden dürfen sich über ein Cockpit bei den Gulf 12 Hours - dem Saisonfinale der Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli - im Dezember in Abu Dhabi freuen. Eingesetzt wird das Fahrzeug vom Mercedes-AMG Kundensportteam GruppeM. Der Profi-Fahrer auf dem Fahrzeug ist Performance-Fahrer Lucas Auer, einer der Fahrercoachs in Valencia.

Lucas Auer, Mercedes-AMG Performance Fahrer: «Der AMG Young Driver Test in Valencia war ein super Event und die Qualität der Teilnehmer extrem hoch. Lorenzo Ferrari und Frank Bird haben das wirklich exzellent gemacht. Ich selbst kannte die Strecke bereits. Vor Ort habe ich mich noch einmal mit den aktuellen Gegebenheiten vertraut gemacht und konnte so meine Strategie an Lorenzo, der in meinem Team war, weitergeben. Er hat meine Instruktionen unmittelbar umgesetzt und war direkt konkurrenzfähig. Jetzt freue ich mich riesig, mit beiden gemeinsam in Abu Dhabi zu starten, und hoffe, dass wir uns als Team gut präsentieren.»

Lorenzo Ferrari, Teilnehmer AMG Young Driver Test: «Ich bin sehr glücklich, dass ich mich beim Young Driver Test durchsetzen konnte. Ich bin zum allerersten Mal in Valencia gefahren. Es war nicht einfach gegen all die anderen Talente, aber mit der Anleitung von Lucas Auer war es möglich. Wir hatten nur einen Tag Zeit, um uns vorzubereiten, Daten und Videos zu analysieren und das Maximum aus dem Auto herauszuholen. Die Ingenieure und Mechaniker von WINWARD Racing haben einen tollen Job gemacht. Abu Dhabi wird ein langes und anspruchsvolles Rennen unter heißen Bedingungen. Aber es ist eine einmalige Chance für mich. Ich freue mich darauf.»

Frank Bird, Teilnehmer AMG Young Driver Test: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Young Driver Tests. Es ist eine Ehre, dass HRT mir die Chance gegeben hat, daran teilzunehmen. Ich habe mich mit dem Team sehr wohl gefühlt. Wir haben hart gearbeitet, uns auf uns selbst konzentriert, und schließlich eine tolle Leistung gezeigt. Vielen Dank an das ganze Team und an Luca Stolz, der mir als Fahrercoach sehr geholfen hat. Ich freue mich darauf, mit einem Mercedes-AMG GT3 bei den Gulf 12 Hours anzutreten. Mit Lorenzo Ferrari und Lucas Auer haben wir ein gutes Aufgebot und ich hoffe, das bestmögliche Ergebnis nach Hause zu bringen.»

Frank Bird ist der Sohn von Motorradlegende Paul Bird, der im September verstorben ist. Aufgrund des Trauerfalls ließ der Brite zwei Rennwochenenden des GT World Challenge Europe Sprint Cup aus, wo er für das Haupt Racing Team an den Start ging.