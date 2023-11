Darryl O´Young (AMG) gewinnt in Macau GT3-Rennen

Der ehemalige DTM- und WTCC-Pilot Darryl O´Young gewinnt in Macau das Greather Bay Area GT Cup GT3-Rennen. Im GT4-Rennen dominiert der brandneue Lotus Emira GT4 in den Straßenschluchten.

Aufgrund der 70. Austragung des Macau GP findet die Traditionsveranstaltung auf dem legendären Stadtkurs an zwei Wochenenden statt. Während an diesem Wochenende nationale Rennserie auf dem Guia Circuit ausgefahren werden, finden am kommenden Wochenende die großen internationalen Rennen auf der Strecke statt, wie der FIA GT World Cup, der mit 20 Fahrzeugen und Teilen der weltbesten GT-Fahrern ausgetragen wird.

Im Greater Bay Area GT Cup-Rennen der GT3-Fahrzeuge siegt schlussendlich der ehemalige DTM- und WTCC-Pilot Darryl O´Young. Im Mercedes-AMG GT3 von Craft-Bamboo-Racing setzt er sich nach acht Runden durch.

O´Young siegt vor Kang Ling, der durch Starts im International GT Open bekannt ist, im Phantom Pro Racing Lamborghini Hurácan GT3. Beide Fahrzeuge trennten am Rennende 0,910 Sekunden.

Chlen-Shang Chang komplettiert im MP Racing Mercedes-AMG GT3 die Podestränge.

Ergebnis (Top 10):

1. Darryl O´Young - Craft-Bamboo-Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Kang Ling - Phantom Pro Racing - Lamborghini Hurácan GT3

3. Chlen-Shang Chang - MP Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Heng Min - Climax Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Yang Liao - K-Sport - Porsche 911 GT3 R

6. Ching-Hsin Lee - Team KRC - Porsche 911 GT3 R

7. Andrew Haryanto - B-Quik Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Cunfan Ruan - ZZRT - BMW M4 GT3

9. Hao Lin - Absolute B-Quik Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Vincente Floirendo - B-Quik Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

Das GT4-Rennen musste nach drei Runden abgebrochen werden. Auf der Anfahrt zur Melco-Schikane war die Strecke nach einer Kollision blockiert und musste geräumt werden. Das Rennen wurde nach dem Zwischenfall abgebrochen, da die Strecke blockiert war.

Der Sieg geht an den nagelneuen Lotus Emira GT4. Kailuo Luo setzt sich im Fahrzeug vom Lotus Team Toro durch. Rang zwei geht an seinen Teamkollegen Adam Christodoulou, der das komplette Rennen an der Stoßstange seines Kollegen hin. Jia Tong Liang komplettiert im Harmony Racing BMW M4 GT4 die Podestränge, hatte aber nach drei Runden bereits nach drei Runden über zwölf Sekunden Rückstand auf die beiden Lotus Emira GT4.