Come seguire la Coppa del Mondo FIA GT a Macao

La Coppa del Mondo FIA GT è tornata. Per la prima volta dal 2019, alcuni dei migliori piloti GT3 del mondo si daranno battaglia a Macao per aggiudicarsi il titolo FIA. Le ultime tre edizioni sono state tutte annullate a causa della pandemia globale di Covid-19 e le rigide norme di viaggio in Asia hanno impedito che lo spettacolo GT si svolgesse nelle strade di Macao.

Un totale di 20 auto prenderà il via nel weekend di gara. Oltre ai marchi tedeschi Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche, sarà presente anche la Ferrari. Qui abbiamo dato un'occhiata più da vicino ai partecipanti.

A causa della 70esima edizione del GP di Macao, il tradizionale evento sul leggendario circuito cittadino si svolgerà nell'arco di due fine settimana. Mentre le gare nazionali si sono svolte sul Guia Circuit nel primo fine settimana, le grandi gare internazionali, come la FIA GT World Cup, la FIA Formula 3 Word Cup e il TCR World Tour, si svolgeranno sul circuito nel secondo fine settimana.

Nel primo fine settimana si è svolta la Greater Bay Area GT Cup per auto GT3, che ha dato un'anticipazione della prossima FIA GT World Cup. L'ex pilota DTM e WTCC Darryl O'Young ha vinto questa gara con una Mercedes-AMG GT3.

Programma della Coppa del Mondo FIA GT 2023:

16.11.2023:

05:15 - 05:45 - Prove libere 1

09:10 - 09:40 - Prove 2

17.11.2023:

07:05 - 07:35 - Qualifiche

18.11.2023:

07:05 - 08:05 - Gara di qualificazione (12 giri)

19.11.2023:

05:05 - 06:15 - Gara principale (16 giri)

Si prega di notare che il programma del Circuito Guia di Macao potrebbe subire dei ritardi a causa dei lavori di recupero e di riparazione.

È possibile seguire l'azione della Coppa del Mondo FIA GT in diretta sul canale YouTube ufficiale della FIA a partire dalle qualifiche di venerdì. Anche Motorsport TV trasmetterà l'intero weekend di gara. La trasmissione inizia giovedì e comprende il programma completo del GP di Macao!