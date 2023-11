Como seguir o Campeonato do Mundo FIA GT em Macau

Este fim de semana, a Taça do Mundo de GT da FIA terá lugar pela primeira vez desde 2019. Alguns dos melhores pilotos de GT3 do mundo estarão a lutar pelo título da FIA nos desfiladeiros de rua de Macau.

A Taça do Mundo FIA GT está de volta. Pela primeira vez desde 2019, alguns dos melhores pilotos de GT3 do mundo vão lutar em Macau para ganhar o título da FIA. As três últimas edições tiveram de ser canceladas devido à pandemia global de Covid-19 e as rigorosas regras de viagem na Ásia impediram a realização do espetáculo de GT nos desfiladeiros de rua de Macau.

Um total de 20 carros vão iniciar o fim de semana de corrida. Para além das marcas alemãs Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche, a Ferrari também estará representada no campo. Aqui, apresentamos um resumo dos participantes.

Devido à 70ª edição do GP de Macau, o tradicional evento no lendário circuito de rua terá lugar em dois fins-de-semana. Enquanto as séries de corridas nacionais se realizaram no Circuito da Guia no primeiro fim de semana, as grandes corridas internacionais, como a Taça do Mundo FIA GT, a Taça do Mundo FIA Fórmula 3 e o TCR World Tour, terão lugar na pista no segundo fim de semana.

No primeiro fim de semana, teve lugar a corrida da Greater Bay Area GT Cup para carros GT3, dando uma antevisão da próxima Taça do Mundo de GT da FIA. O antigo piloto do DTM e do WTCC Darryl O'Young venceu esta corrida num Mercedes-AMG GT3.

Calendário da Taça do Mundo FIA GT 2023:

16.11.2023:

05:15 - 05:45 - Treino 1

09:10 - 09:40 - Treino 2

17.11.2023:

07:05 - 07:35 - Qualificação

18.11.2023:

07:05 - 08:05 - Corrida de qualificação (12 voltas)

19.11.2023:

05:05 - 06:15 - Corrida principal (16 voltas)

De notar que o horário do Circuito da Guia em Macau pode sofrer atrasos devido ao prolongamento dos trabalhos de recuperação e reparação.

Pode acompanhar a ação da Taça do Mundo de GT da FIA em direto no canal oficial da FIA no YouTube a partir da qualificação de sexta-feira. A Motorsport TV também irá transmitir todo o fim de semana de corrida. A transmissão começa na quinta-feira e inclui o programa completo da pista do GP de Macau!