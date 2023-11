Raffaele Marciello na pole position com recorde de volta



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Macau GP

Raffaele Marciello voa à volta do Circuito da Guia em Macau. Com o Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport, ele conquistou a pole position para a corrida de qualificação com um recorde de volta. O vencedor do recorde, Mortara, fica em segundo lugar.

