R.I.P.: Jeff Alessi (34) è morto

Il più giovane dei due fratelli Alessi, Jeff Alessi, è morto all'età di 34 anni. Le circostanze esatte della sua morte non sono ancora chiare, ma le prime notizie riportate dai portali statunitensi parlano di un grave attacco cardiaco.

Jeff Alessi era nato il 27 marzo 1989 a Glendale (USA). Già da bambino e da giovane aveva mostrato un enorme talento e potenziale nel Supercross. Molti ritengono che potrebbe addirittura superare il fratello maggiore Mike. I due fratelli hanno iniziato come dilettanti con la Honda, per poi passare al team ufficiale Red Bull KTM.

All'inizio della sua carriera professionale, però, Jeff ha subito gravi infortuni al piede, che lo hanno frenato e per questo non è mai riuscito a dimostrare il suo potenziale. Ha gareggiato di nuovo come professionista dal 2005 al 2012 e ha fatto ritorno nel 2016. Dopo aver concluso la sua carriera attiva, è diventato allenatore di piloti.

Jeff è stato considerato un ragazzo estroverso e divertente fin da giovane. Nel 2005, entrambi i fratelli Alessi hanno gareggiato nella classe MX2 al Gran Premio d'Irlanda a Desert Martin. Jeff si è classificato quinto nella classifica giornaliera di questa gara del Campionato del Mondo.

A nome di tutti i lettori di SPEEDWEEK.com, auguriamo ai familiari tanta forza in queste ore difficili. R.I.P.