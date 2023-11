Dean Harrison, ganador del TT, se pasa al equipo oficial de Honda

Tras el temprano anuncio a finales de julio de que el equipo DAO Racing y Dean Harrison iban a separar sus caminos después de ocho años juntos, en el Reino Unido ya se especulaba sobre si el tres veces ganador del Tourist Trophy podría ser un posible candidato para Honda Racing UK. "Ahora es un buen momento para un cambio", dijo entonces el británico.

Según los medios británicos, el padre de familia de 34 años ya ha sido confirmado como parte del equipo de trabajo de Honda, que estará formado por tres pilotos en 2024. El británico disputará el North West 200 en Irlanda del Norte y el Tourist Trophy en la Isla de Man junto al 23 veces ganador del TT John McGuinness y su tocayo Nathan Harrison.

"Siempre he sido un fan de Honda, así que cuando surgió esta oportunidad dije que sí enseguida. Ahora estoy impaciente por empezar un nuevo capítulo en mi carrera con Honda Racing UK", afirma Harrison en el Belfast Newsletter. "Si soy sincero, no me he dado cuenta realmente de que soy un piloto oficial de Honda".

"Estoy deseando formar parte de un equipo de varios pilotos después de haber pilotado en un equipo unipersonal durante tanto tiempo. La posibilidad de ver los datos de los demás y trabajar juntos en ideas será de gran valor para mí. Creo que el paquete Honda con la nueva moto podría ser el eslabón que me faltaba."