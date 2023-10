Macau GP: FHO BMW mit Hickman, Rutter und Brookes

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Nennliste für den Macau Motorcycle Grand Prix präsentierte das Team FHO Racing BMW mit Peter Hickman, Michael Rutter und Josh Brookes ihr Fahreraufgebot für das Einladungsrennen.

Beim Macau Motorcycle Grand Prix dürfen nur Fahrer an den Start gehen, die dazu vom Veranstalter eine der heißbegehrten Einladungen erhalten. Aus deutschsprachiger Sicht werden der Deutsche David Datzer, der Österreicher Julian Trummer sowie die beiden Schweizer Lukas Maurer und Olivier Lupberger an den Start gehen.

Wie Lupberger wird es für FHO Racing BMW die Premierenveranstaltung in Chinas Spielermetropole sein. Die britische Mannschaft um die Teambesitzerin Faye Ho überlässt nichts dem Zufall und bringt mit dem TT-Rundenrekordhalter Peter Hickman, dem neunfachen Macau-GP-Sieger Michael Rutter und Josh Brookes gleich drei Fahrer mit, die um die Podiumsplätze kämpfen werden.

Die 55. Auflage des Motorradrennens ist eine besondere Heimkehr für die Teamchefin, die in Macau aufgewachsen ist und eine lange Verbindung zur Veranstaltung hat. Im Laufe der Jahre hat sie viele Teams und Fahrer gesponsert. Dieses Jahr kehrt sie in der Hoffnung auf den Sieg mit ihrem eigenen Superbike-Team in ihre ehemalige Heimat zurück.

Nach seinen Erfolgen bei der diesjährigen Tourist Trophy freut sich Hickman auf das Rennen in den Straßen von Macau und hofft, seiner Erfolgsbilanz einen weiteren Triumph hinzufügen zu können. Nur ein Jahr nach seinem Debüt 2014 holte sich der momentan schnellste Straßenrennfahrer der Welt seinen ersten Sieg, dem 2016 und 2018 zwei weitere folgten.

Mit neun Macau-Siegen ist Rutter der erfolgreichste Motorradrennfahrer aller Zeiten bei diesem Event. Der mittlerweile 51-jährige Brite debütierte 1994, feierte 1996 als Dritter hinter Phillip McCallen und Roger Bennett seinen ersten Podiumsplatz und holte 1998 seinen ersten Sieg. Zum letzten Mal triumphierte er vor vier Jahren.

Rutter ist beim Macau Grand Prix eine echte Legende, und zur Feier des 70-jährigen Jubiläums des Straßenrennens gab die Regierung von Macau eine lebensechte Wachsfigur von Rutter für das Macau Grand Prix Museum in Auftrag, wo die Skulptur neben Motorsport-Wachsfiguren wie Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und anderen steht.

Komplettiert wird das FHO-BMW-Trio durch Josh Brookes. Der frühere zweifache britische Superbike-Meister kehrte in diesem Jahr zu den Straßenrennen zurück und beeindruckte die Fachwelt mit einem fünften Platz bei der Senior-TT. Für den Australier ist es der erste Auftritt auf dem von Leitplanken und Mauern eingesäumten Guia Circuit.

Zeitplan

Donnerstag, 16. November

07:45 – 08:30 Uhr Freies Training

Freitag, 17. November

08.00 – 08.45 Uhr Qualifying

Samstag, 18. November

07.40 – 08.00 Uhr Warm-up

08.30 – 09.15 Uhr Rennen (12 Runden)