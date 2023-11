Il vincitore del TT Dean Harrison passa al team Honda works

Dopo l'annuncio, alla fine di luglio, della separazione tra il team DAO Racing e Dean Harrison dopo otto anni di collaborazione, nel Regno Unito si era già cominciato a speculare sulla possibilità che il tre volte vincitore del Tourist Trophy potesse essere un possibile candidato per Honda Racing UK. "È il momento giusto per cambiare", ha dichiarato il britannico all'epoca.

Secondo i media britannici, il 34enne padre di famiglia è stato ora confermato come parte del team Honda Works, che sarà composto da tre piloti nel 2024. Il britannico parteciperà alla North West 200 in Irlanda del Nord e al Tourist Trophy sull'Isola di Man insieme al 23 volte vincitore del TT John McGuinness e al suo omonimo Nathan Harrison.

"Sono sempre stato un fan di Honda, quindi quando si è presentata questa opportunità ho detto subito di sì. Ora non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con Honda Racing UK", ha dichiarato Harrison al Belfast Newsletter. "Se devo essere sincero, non mi sono ancora reso conto di essere un pilota Honda".

"Non vedo l'ora di far parte di una squadra composta da più piloti dopo aver corso per tanto tempo in un team di soli uomini. La possibilità di vedere i dati degli altri e di lavorare insieme sulle idee mi sarà molto utile. Credo che il pacchetto Honda con la nuova moto possa essere l'anello mancante di cui ho bisogno".