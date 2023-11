Dean Harrison, vencedor do TT, muda-se para a equipa de trabalho da Honda

Após o anúncio no final de julho de que a equipa DAO Racing e Dean Harrison iriam separar-se após oito anos juntos, já se especulava no Reino Unido se o três vezes vencedor do Troféu Turista poderia ser um possível candidato à Honda Racing UK. "Agora é uma boa altura para uma mudança", disse o britânico na altura.

De acordo com os meios de comunicação britânicos, o homem de família de 34 anos foi agora confirmado como parte da equipa de trabalho da Honda, que será composta por três pilotos em 2024. O britânico vai disputar o North West 200 na Irlanda do Norte e o Tourist Trophy na Ilha de Man ao lado de John McGuinness, 23 vezes vencedor do TT, e do seu homónimo Nathan Harrison.

"Sempre fui um fã da Honda, por isso quando surgiu esta oportunidade disse logo que sim. Agora mal posso esperar para começar um novo capítulo na minha carreira com a Honda Racing UK", disse Harrison ao Belfast Newsletter. "Para ser honesto, ainda não me apercebi que sou um piloto da Honda".

"Estou ansioso por fazer parte de uma equipa com vários pilotos, depois de ter andado tanto tempo numa equipa de um só homem. A oportunidade de ver os dados uns dos outros e trabalhar em ideias em conjunto será de grande valor para mim. Penso que o pacote Honda com a nova moto pode ser o elo que me faltava."