Comme en 2022 : Rovanperä à nouveau champion pour son anniversaire ?

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota De retour en Championnat du monde (WRC), le Chili accueillera du 28 septembre au 1er octobre la onzième des 13 manches du WRC et pourrait être un événement particulier pour Kalle Rovanperä. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'an dernier, Kalle Rovanperä avait fêté son premier titre lors de la troisième et dernière manche du Championnat du monde des rallyes en Nouvelle-Zélande, le jour même de son 22e anniversaire. Cette année, il pourra également fêter son anniversaire (le 1er octobre) lors de la troisième et dernière manche au Chili, avec une possible défense anticipée de son titre.



Alors qu'Evans a toujours l'espoir de remporter le titre, même s'il accuse un retard de 33 points sur la Grèce, la tâche pourrait être plus compliquée pour Neuville, qui compte désormais 66 points de la Grèce. Il faut encore citer un troisième pilote, Tänak, mais il est nettement en retrait avec 81 points.



Il reste maintenant trois épreuves à disputer pour clore la saison WRC 2023 : Chili, dernier des sept rallyes terre consécutifs, suivi de deux épreuves asphalte en Europe centrale (Allemagne, Autriche, République tchèque) et au Japon. L'avantage est du côté de Rovanperä, qui a toutes les cartes en main pour devenir champion du monde des rallyes pour la deuxième année consécutive.



Le Finlandais pourrait également décrocher son éventuel titre prématuré dans deux semaines sur le sol chilien, le dimanche 1er octobre, le jour de son 23e anniversaire. Le calcul est simple, devenir champion du monde au Chili, même si la tâche ne sera pas si simple. Pour être sûr, Rovanperä doit revenir du Chili avec 60 points d'avance au championnat, ce qui signifie concrètement :



Il doit marquer 27 points de plus que son coéquipier Elfyn Evans au Rallye du Chili et ne pas perdre plus de 6 points sur Neuville et 21 sur Tänak.