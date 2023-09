Come nel 2022: Rovanperä di nuovo campione nel giorno del suo compleanno?

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Il Cile è tornato nel Campionato del Mondo (WRC) e ospita l'undicesima delle 13 prove del WRC dal 28 settembre al 1° ottobre e potrebbe essere un evento speciale per Kalle Rovanperä.

L'anno scorso, Kalle Rovanperä ha festeggiato il suo primo titolo alla terzultima prova del Campionato del Mondo Rally in Nuova Zelanda, proprio nel giorno del suo 22° compleanno; quest'anno, potrà festeggiare la sua possibile difesa anticipata del titolo il giorno del suo compleanno (1° ottobre) alla terzultima prova in Cile.



Mentre Evans ha ancora la speranza di vincere il titolo, anche se con 33 punti di distacco dalla Grecia, il compito di Neuville, che ora ha 66 punti dalla Grecia, potrebbe essere un po' più complicato. C'è un terzo pilota da menzionare, Tänak, ma è molto indietro con 81 punti.



Mancano tre eventi per concludere la stagione 2023 del WRC: Il Cile, l'ultimo di sette rally su ghiaia consecutivi, seguito da due appuntamenti su asfalto in Europa centrale (Germania, Austria, Repubblica Ceca) e Giappone. Il vantaggio è dalla parte di Rovanperä, che ha tutte le carte in regola per diventare Campione del Mondo Rally per la seconda volta consecutiva.



Inoltre, il finlandese potrebbe conquistare la sua possibile difesa anticipata del titolo tra quindici giorni, in terra cilena, domenica 1° ottobre, e quindi nel giorno del suo 23° compleanno. Il calcolo è semplice: diventare campione del mondo in Cile, anche se il compito non sarà così facile. Per essere sicuro, Rovanperä deve tornare dal Cile con 60 punti di vantaggio nel campionato, il che significa in concreto:



Deve ottenere 27 punti in più del suo compagno di squadra Elfyn Evans al Rally del Cile e non deve perdere più di 6 punti da Neuville e 21 da Tänak.