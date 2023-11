Japón: Škoda domina en la victoria de Mikkelsen en WRC2, De Toni Hoffmann Skoda El piloto de Škoda Andreas Mikkelsen y su copiloto Torstein Eriksen, que se han coronado campeones del WRC21, celebran su cuarta victoria de la temporada en el WRC2 con el Škoda Fabia RS Rally2 en unas condiciones meteorológicas a veces extremadamente difíciles. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Con el tercer puesto en WRC2 en el rally de asfalto alrededor de Nagoya, Kajetan Kajetanowicz en un Škoda Fabia RS Rally2 se corona como el primer ganador del título de la clase Challenger WRC21. Las tripulaciones de Škoda ocupan los cinco primeros puestos en la categoría WRC2 en el final de temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA.



La pareja noruega Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen1 (Škoda Fabia RS Rally2), que ya se habían coronado campeones del WRC2, terminaron su temporada a lo grande con una victoria en WRC2 en el Rally de Japón. El polaco Kajetan Kajetanowicz, también al volante de un Škoda Fabia RS Rally2, terminó segundo en la clasificación WRC2 Challenger para ganar el título en esta clase. En otro Škoda Fabia, el antiguo piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen tuvo una gran actuación en su debut como invitado en WRC2.



Chubascos, sol intermitente e incluso algo de nieve: el Rally de Japón lo tuvo todo. La 13ª y última prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) de este año exigió mucho a los pilotos con estas condiciones meteorológicas extremas. En la categoría WRC2, Andreas Mikkelsen y su copiloto Torstein Eriksen fueron los que mejor dominaron los desafíos. La tripulación noruega del Škoda Fabia RS Rally2 ganó la clasificación WRC2 por más de un minuto y marcó el mejor tiempo WRC2 en 14 de las 21 especiales. En la primera etapa, totalmente lluviosa, el dúo, que compite para Toksport WRT, llegó a estar en cuarta posición de la general en un momento dado. "Ha sido un fin de semana de rally realmente desafiante. Creo que nuestra experiencia ha sido la clave del éxito", resumió Andreas Mikkelsen. Él y Eriksen ya se habían hecho con el título de pilotos y copilotos del WRC2 hace tres semanas en la penúltima prueba del WRC, el Rally de Europa Central.



Mientras Mikkelsen/Eriksen conducían sin inmutarse hacia la victoria del WRC2, la batalla por la victoria general en la clasificación de WRC2 Challenger se puso de relieve. Tanto Kajetan Kajetanowicz como Nikolay Gryazin aún tenían la oportunidad de alcanzar al líder del campeonato, Sami Pajari, en Japón. El joven finlandés ya había puntuado en siete pruebas del Campeonato del Mundo; como es el máximo permitido por el reglamento, no compitió en Japón.



Gryazin y su copiloto Konstantin Aleksandrov ganaron la clasificación de WRC2 Challenger en su Škoda Fabia RS Rally2 inscrito por Toksport WRT y terminaron segundos en la general de la categoría WRC2. Justo detrás de ellos se situaron Kajetan Kajetanowicz y su copiloto habitual Maciej Szczepaniak en su Škoda Fabia RS Rally2 del ORLEN Rally Team. Esta posición fue suficiente para que el dúo polaco se coronara ganador del título de la clase WRC2 Challenger, que se organizó por primera vez. Desde principios de 2023, los pilotos inscritos en el Campeonato del Mundo WRC2 pero que aún no han ganado un título WRC con un coche Rally2 compiten por puntos en esta subcategoría. "Ahora podemos llamarnos campeones, una gran sensación۞", dijo exultante el tres veces Campeón de Europa de Rallyes de la FIA y cuatro veces ganador del título polaco Kajetanowicz.



Gracias a sus podios en WRC2 en Japón, Gryazin y Kajetanowicz han escalado hasta la cuarta y quinta posición en la clasificación final de la categoría. Como resultado, los pilotos de Škoda ocupan cuatro de las cinco primeras posiciones en la clasificación general de la segunda liga de rallyes más importante del mundo. El título de la Copa Masters WRC es para el español Alexander Villanueva (Škoda Fabia RS Rally2), el equipo cliente de Škoda Motorsport Toksport WRT 3 se corona Campeón del Mundo por Equipos WRC2 20231.



Con el cuarto y quinto puesto en la clasificación del WRC2, los héroes locales japoneses Osamu Fukunaga/Misako Saida (Three Five Motorsport) y los polacos Daniel Chwist/Kamil Heller (Eurosol Racing Team Hungary) aseguraron un éxito quíntuple para Škoda en el final de temporada.



Al igual que el año anterior, el ex piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen aprovechó el Rally de Japón para tomar la salida como invitado en WRC2. El finlandés y su copiloto local Sae Kitagawa habían ganado recientemente el Campeonato Japonés de Rallyes por segunda vez para el equipo cliente de Škoda Motorsport, Aicello. Hasta su abandono en la segunda etapa, ocupaban por momentos la tercera posición en la clasificación del WRC2.



Los equipos del WRC2 se embarcan ahora en un breve descanso invernal. La temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA comienza el 25 de enero con el Rally Monte Carlo.



