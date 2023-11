Japan: Ex-Formel-1-Fahrer Kovalainen am Skoda-Steuer 15.11.2023 - 17:57 Von Toni Hoffmann

© Skoda Andreas Mikkelsen © Skoda Heikki Kovalainen © Skoda Kajetan Kajetanowicz Zurück Weiter

Finne Heikki Kovalainen und Beifahrerin Sae Kitagawa starten im Skoda Fabia Rally2 beim Finale der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023 als amtierende japanische Meister, Kajetanowicz und Gryazin Titelrivalen in der WRC2.