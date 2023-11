Japon : Škoda domine lors de la victoire de Mikkelsen en WRC2,

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Skoda Le pilote Škoda Andreas Mikkelsen et son copilote Torstein Eriksen, assurés du titre de champion WRC2, fêtent leur quatrième victoire de la saison WRC2 au volant de la Škoda Fabia RS Rally2, dans des conditions météorologiques parfois extrêmement difficiles. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Kajetan Kajetanowicz, au volant de la Škoda Fabia RS Rally2, est le premier détenteur du titre de la catégorie WRC2 Challenger1 grâce à sa troisième place WRC2 au rallye asphalte autour de Nagoya. Les équipages Škoda occupent les cinq premières places de la catégorie WRC2 lors de la finale de la saison du championnat du monde des rallyes FIA.



Le couple norvégien Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen1 (Škoda Fabia RS Rally2), déjà champion WRC2, a terminé sa saison en beauté en remportant le Rallye du Japon WRC2. Le Polonais Kajetan Kajetanowicz, également au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2, a remporté le titre dans cette catégorie grâce à sa deuxième place au classement WRC2 Challenger. Au volant d'une autre Škoda Fabia, l'ancien pilote de Formule 1 Heikki Kovalainen a réalisé une performance remarquable pour son départ en WRC2.



Des averses, du soleil par intermittence et même un peu de neige : le Rallye du Japon a tout offert. La 13e et dernière manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) de cette année a donné du fil à retordre aux pilotes avec ces conditions météorologiques extrêmes. Dans la catégorie WRC2, Andreas Mikkelsen et son copilote Torstein Eriksen ont relevé le défi de la meilleure des manières. L'équipage norvégien de la Škoda Fabia RS Rally2 a remporté le classement WRC2 avec plus d'une minute d'avance et a réalisé le meilleur temps WRC2 sur 14 des 21 épreuves spéciales disputées. Lors de la première étape, sous la pluie, le duo de Toksport WRT a même occupé la quatrième place du classement général. "C'était un week-end de rallye vraiment exigeant. Je pense que notre expérience a été la clé du succès", a résumé Andreas Mikkelsen. Eriksen et lui avaient déjà décroché le titre de pilote et de copilote WRC2 il y a trois semaines lors de l'avant-dernière manche du championnat du monde, le Rallye d'Europe centrale.



Comme Mikkelsen/Eriksen n'ont pas été impressionnés par leur victoire en WRC2, la lutte pour la victoire finale en WRC2 Challenger est devenue un enjeu majeur. Kajetan Kajetanowicz et Nikolay Gryazin avaient tous deux une chance de rattraper le leader Sami Pajari au Japon. Le jeune Finlandais avait déjà marqué des points lors de sept manches du championnat du monde - comme c'est le maximum autorisé par le règlement, il n'avait pas pris le départ au Japon.



Gryazin et son copilote Konstantin Aleksandrov ont remporté le classement WRC2 Challenger au volant de leur Škoda Fabia RS Rally2 engagée par Toksport WRT et ont pris la deuxième place du classement général de la catégorie WRC2. Kajetan Kajetanowicz et son copilote habituel Maciej Szczepaniak sont arrivés juste derrière avec leur Škoda Fabia RS Rally2 de l'équipe ORLEN Rally. Ce classement a suffi au duo polonais pour être couronné vainqueur de la catégorie WRC2 Challenger, organisée pour la première fois. Dans cette sous-catégorie, les pilotes inscrits au championnat du monde WRC2, mais qui n'ont pas encore remporté de titre mondial avec une voiture de Rally2, se disputent des points depuis début 2023. "Maintenant, nous pouvons nous appeler champions, c'est un sentiment fantastique۞, a jubilé Kajetanowicz, triple champion d'Europe des rallyes FIA et quadruple champion polonais.



Grâce à leur podium WRC2 au Japon, Gryazin et Kajetanowicz se hissent aux quatrième et cinquième places du tableau final de la catégorie. Les pilotes Škoda occupent ainsi quatre des cinq premières positions au classement général de la deuxième ligue de rallye la plus élevée du monde. Le titre de la WRC Masters Cup revient à l'Espagnol Alexander Villanueva (Škoda Fabia RS Rally2), l'équipe client de Škoda Motorsport Toksport WRT 3 est assurée d'être championne du monde par équipe WRC2 en 20231.



Les matadors locaux japonais Osamu Fukunaga/Misako Saida (Three Five Motorsport) et les Polonais Daniel Chwist/Kamil Heller (Eurosol Racing Team Hungary) ont assuré un quintuplé à Škoda en se classant quatrième et cinquième au classement WRC2 lors de la finale de la saison.



Comme l'année précédente, l'ancien pilote de Formule 1 Heikki Kovalainen a profité du Rallye du Japon pour prendre le départ en WRC2. Le Finlandais et sa copilote locale Sae Kitagawa ont récemment remporté pour la deuxième fois le championnat de rallye japonais pour l'équipe client Aicello de Škoda Motorsport. Jusqu'à leur abandon lors de la deuxième étape, ils se sont parfois maintenus à la troisième place du classement WRC2.



Les équipes WRC2 vont maintenant entamer une courte pause hivernale. La saison 2024 du Championnat du monde des rallyes de la FIA débutera le 25 janvier avec le Rallye Monte-Carlo.



Lors de leur meilleur temps WRC2 sur la spéciale 'Ena City' de 22,9 kilomètres, Andreas Mikkelsen/Torstein (Škoda Fabia RS Rally2) ont distancé leur plus proche poursuivant en WRC2 de 22,8 secondes. Cela signifie qu'ils ont pris à leur adversaire le plus rapide presque exactement une seconde par kilomètre.