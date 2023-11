Giappone: Škoda domina nella vittoria di Mikkelsen nel WRC2,

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Skoda Il pilota Škoda Andreas Mikkelsen e il copilota Torstein Eriksen, incoronati campioni del WRC21, festeggiano la loro quarta vittoria stagionale nel WRC2 con la Škoda Fabia RS Rally2 in condizioni meteorologiche talvolta estremamente difficili. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Con il terzo posto nel WRC2 al rally su asfalto di Nagoya, Kajetan Kajetanowicz su una Škoda Fabia RS Rally2 è stato incoronato primo vincitore del titolo della classe WRC2 Challenger1. Gli equipaggi Škoda conquistano i primi cinque posti nella categoria WRC2 al finale di stagione del FIA World Rally Championship.



La coppia norvegese Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen1 (Škoda Fabia RS Rally2), già incoronata campione WRC2, ha concluso la sua stagione in grande stile con una vittoria WRC2 al Rally del Giappone. Il polacco Kajetan Kajetanowicz, anch'egli alla guida di una Škoda Fabia RS Rally2, si è piazzato al secondo posto nella classifica WRC2 Challenger vincendo il titolo in questa classe. A bordo di un'altra Škoda Fabia, l'ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen ha offerto un'ottima prestazione al suo esordio nel WRC2.



Pioggia, sole a intermittenza e persino un po' di neve: il Rally del Giappone ha avuto tutto questo. La tredicesima e ultima prova del Campionato del Mondo Rally (WRC) della FIA di quest'anno ha richiesto molto ai piloti con queste condizioni meteorologiche estreme. Nella categoria WRC2, Andreas Mikkelsen e il suo copilota Torstein Eriksen hanno affrontato al meglio le sfide. L'equipaggio norvegese della Škoda Fabia RS Rally2 ha vinto la classifica WRC2 con oltre un minuto di vantaggio e ha ottenuto il miglior tempo WRC2 su 14 delle 21 prove speciali. Nella prima tappa, totalmente piovosa, il duo, che gareggia per Toksport WRT, a un certo punto era addirittura al quarto posto in classifica generale. "È stato un weekend di rally davvero impegnativo. Credo che la nostra esperienza sia stata la chiave del successo", ha riassunto Andreas Mikkelsen. Lui ed Eriksen avevano già conquistato il titolo piloti e copiloti del WRC2 tre settimane fa al penultimo appuntamento del WRC, il Rally Central Europe.



Mentre Mikkelsen/Eriksen si avviavano senza troppa fatica verso la vittoria nel WRC2, la battaglia per la vittoria assoluta nella classifica WRC2 Challenger è entrata nel vivo. Sia Kajetan Kajetanowicz che Nikolay Gryazin avevano ancora la possibilità di raggiungere il leader del campionato Sami Pajari in Giappone. Il giovane finlandese aveva già ottenuto punti in sette gare del Campionato del Mondo, ma, essendo il massimo consentito dal regolamento, non ha gareggiato in Giappone.



Gryazin e il copilota Konstantin Aleksandrov hanno vinto la classifica WRC2 Challenger con la loro Škoda Fabia RS Rally2 iscritta da Toksport WRT e si sono piazzati al secondo posto assoluto nella categoria WRC2. Alle loro spalle si sono piazzati Kajetan Kajetanowicz e il suo copilota abituale Maciej Szczepaniak con la loro Škoda Fabia RS Rally2 iscritta dall'ORLEN Rally Team. Questa posizione è stata sufficiente al duo polacco per essere incoronato vincitore del titolo della classe WRC2 Challenger, organizzata per la prima volta. Dall'inizio del 2023, i piloti iscritti al Campionato del Mondo WRC2, ma che non hanno ancora vinto un titolo WRC con una vettura Rally2, competono per i punti in questa sottocategoria. "Ora possiamo definirci campioni: è una sensazione fantastica", ha dichiarato Kajetanowicz, tre volte campione europeo FIA di rally e quattro volte vincitore del titolo polacco, esultando.



Grazie ai loro podi nel WRC2 in Giappone, Gryazin e Kajetanowicz sono saliti al quarto e quinto posto nella classifica finale della categoria. Di conseguenza, i piloti Škoda occupano quattro delle prime cinque posizioni nella classifica generale del secondo campionato di rally più importante del mondo. Il titolo WRC Masters Cup va allo spagnolo Alexander Villanueva (Škoda Fabia RS Rally2), mentre il team clienti Škoda Motorsport Toksport WRT 3 è stato incoronato Campione del Mondo a squadre WRC2 20231.



Con il quarto e il quinto posto nella classifica WRC2, gli eroi locali giapponesi Osamu Fukunaga/Misako Saida (Three Five Motorsport) e i polacchi Daniel Chwist/Kamil Heller (Eurosol Racing Team Hungary) hanno assicurato alla Škoda un successo a cinque nel finale di stagione.



Come l'anno precedente, l'ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen ha utilizzato il Rally del Giappone per una partenza come ospite nel WRC2. Il finlandese e il suo copilota locale Sae Kitagawa avevano recentemente vinto il Campionato giapponese di rally per la seconda volta per il team clienti Škoda Motorsport Aicello. Fino al loro ritiro nella seconda tappa, si trovavano in terza posizione nella classifica WRC2.



I team del WRC2 iniziano ora una breve pausa invernale. La stagione 2024 del FIA World Rally Championship inizierà il 25 gennaio con il Rally di Monte Carlo.



Numero di rally: 22,8

Andreas Mikkelsen/Torstein (Škoda Fabia RS Rally2) hanno fatto segnare il tempo più veloce del WRC2 sulla prova speciale di 22,9 km "Ena City", distanziando il loro rivale più vicino nel WRC2 di 22,8 secondi. In altre parole, hanno preso quasi esattamente un secondo per chilometro dal loro rivale più veloce.