Japão: Škoda domina na vitória de Mikkelsen no WRC2,

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Skoda O piloto da Škoda Andreas Mikkelsen e o copiloto Torstein Eriksen, que foram coroados campeões do WRC21, celebram a sua quarta vitória do WRC2 da época no Škoda Fabia RS Rally2 em condições climatéricas por vezes extremamente difíceis. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Com o terceiro lugar no WRC2 no rali de asfalto em torno de Nagoya, Kajetan Kajetanowicz num Škoda Fabia RS Rally2 é coroado o primeiro vencedor do título da classe Challenger do WRC21. As equipas Škoda ocupam os cinco primeiros lugares da categoria WRC2 no final da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.



A dupla norueguesa Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen1 (Škoda Fabia RS Rally2), que já tinha sido coroada campeã do WRC2, terminou a sua época em grande estilo com uma vitória no WRC2 no Rali do Japão. O polaco Kajetan Kajetanowicz, também ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, terminou em segundo lugar na classificação WRC2 Challenger para conquistar o título nesta classe. Noutro Škoda Fabia, o ex-piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen teve um forte desempenho na sua estreia como convidado no WRC2.



Chuvas torrenciais, sol intermitente e até alguma neve: o Rali do Japão teve de tudo. A 13ª e última ronda deste ano do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) exigiu muito dos pilotos com estas condições climatéricas extremas. Na categoria WRC2, Andreas Mikkelsen e o seu copiloto Torstein Eriksen foram os que melhor dominaram os desafios. A equipa norueguesa no Škoda Fabia RS Rally2 venceu a classificação WRC2 por mais de um minuto e estabeleceu o tempo mais rápido do WRC2 em 14 das 21 etapas especiais. Na primeira etapa, totalmente chuvosa, a dupla, que compete pela Toksport WRT, chegou a estar em quarto lugar na classificação geral. "Foi um fim de semana de rali muito exigente. Penso que a nossa experiência foi a chave do sucesso", resumiu Andreas Mikkelsen. Ele e Eriksen já tinham conquistado o título de pilotos e co-pilotos do WRC2 há três semanas, na penúltima ronda do WRC, o Rali da Europa Central.



Enquanto Mikkelsen/Eriksen conduziam sem qualquer surpresa em direção à vitória no WRC2, a luta pela vitória na classificação geral do WRC2 Challenger tornou-se evidente. Tanto Kajetan Kajetanowicz como Nikolay Gryazin ainda tinham a oportunidade de apanhar o líder do campeonato, Sami Pajari, no Japão. O jovem finlandês já tinha marcado pontos em sete rondas do Campeonato do Mundo - como este é o máximo permitido pelos regulamentos, não competiu no Japão.



Gryazin e o copiloto Konstantin Aleksandrov venceram a classificação WRC2 Challenger no seu Škoda Fabia RS Rally2 inscrito pela Toksport WRT e terminaram em segundo lugar na geral da categoria WRC2. Logo atrás deles ficaram Kajetan Kajetanowicz e o seu copiloto habitual Maciej Szczepaniak no seu Škoda Fabia RS Rally2 inscrito pela ORLEN Rally Team. Esta posição foi suficiente para a dupla polaca ser coroada vencedora do título da classe WRC2 Challenger, que foi organizada pela primeira vez. Desde o início de 2023, os pilotos inscritos no Campeonato do Mundo WRC2, mas que ainda não ganharam um título WRC com um carro Rally2, competem por pontos nesta subcategoria. "Agora podemos chamar-nos campeões - uma grande sensação۞", disse jubilosamente o tricampeão europeu de ralis da FIA e quatro vezes vencedor do título polaco, Kajetanowicz.



Graças aos seus pódios no WRC2 no Japão, Gryazin e Kajetanowicz subiram para quarto e quinto na classificação final da categoria. Como resultado, os pilotos da Škoda ocupam quatro das cinco primeiras posições na classificação geral da segunda maior liga de ralis do mundo. O título da WRC Masters Cup vai para o espanhol Alexander Villanueva (Škoda Fabia RS Rally2), a equipa cliente da Škoda Motorsport Toksport WRT 3 é coroada Campeã Mundial de Equipas WRC2 de 20231.



Com o quarto e quinto lugares na classificação do WRC2, os heróis locais japoneses Osamu Fukunaga/Misako Saida (Three Five Motorsport) e os polacos Daniel Chwist/Kamil Heller (Eurosol Racing Team Hungary) garantiram um sucesso a cinco para a Škoda no final da temporada.



Tal como no ano anterior, o ex-piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen utilizou o Rali do Japão para uma partida como convidado no WRC2. O finlandês e o seu copiloto local Sae Kitagawa tinham recentemente vencido o Campeonato Japonês de Rali pela segunda vez para a equipa cliente da Škoda Motorsport, Aicello. Até ao seu abandono na segunda etapa, estiveram por vezes em terceiro lugar na classificação do WRC2.



As equipas do WRC2 embarcam agora numa curta pausa de inverno. A época de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA começa a 25 de janeiro com o Rali de Monte Carlo.



Número de provas: 22.8

Andreas Mikkelsen/Torstein (Škoda Fabia RS Rally2) estabeleceram o tempo mais rápido do WRC2 na especial de 22,9 quilómetros "Ena City", distanciando-se do seu rival mais próximo no WRC2 em 22,8 segundos. Por outras palavras, ganharam quase exatamente um segundo por quilómetro ao seu rival mais rápido.