Oulton Park: Leon Haslam gelingt Befreiungsschlag

Der alte und neue Superbike-WM-Fahrer Leon Haslam brachte seine Kawasaki Ninja in Oulton Park beim zweiten Event der Britischen Superbike Meisterschaft 2022 erstmals auf das Podium. Bradley Ray agierte meisterlich.

Im Qualifying zum zweiten Saisonevent der British Superbikes in Oulton Park setzte Yamaha-Fahrer Kyle Ryde die Bestzeit. Der Brite setzte sich gegen Ducati-Star Josh Brookes und Luke Mossey (Honda) durch und durfte damit in Rennen 1 von der Pole-Position losfahren. Tom Sykes (Ducati) und Kawasaki-Fahrer Leon Haslam schafften es mit den Rängen 11 und 12 nicht in die Top-10.

Das erste Rennen fand am Sonntagnachmittag auf dem 4,7 km langen Kurs statt und Bradley Ray setzte sich nach elf Runden gegen Kawasaki-Pilot Rory Skinner durch. Mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden kam Ray über den Zielstrich. Platz 3 sicherte sich sein Teamkollege Ryde, der die Pole-Position nicht in einen Sieg ummünzen konnte. Josh Brookes erzielte Platz 4, knapp vor Isle of Man-TT-Star Peter Hickman auf seiner BMW. Haslam und Sykes schafften es auf die Ränge 13 und 15.

Da in Großbritannien am Montag der Maifeiertag nachgeholt wurde, wurden die beiden Hauptrennen der BSB nicht am Sonntag ausgetragen. Ray gelang es auch im zweiten Rennen den Sieg zu feiern. Diesmal musste er sich härter gegen Lee Jackson währen, der am Ende nur eine halbe Sekunde hinter dem 24-Jährigen über den Zielstrich fuhr. Leon Haslam ergatterte seinen ersten Podestplatz seit dem Comeback in der Serie. Der Superbike-WM-Routinier fuhr auf Position 3. Tom Sykes wurde 13.

Das dritte Rennen wurde zum Triumphzug von Lee Jackson. Wie in Rennen 2 wurden 18 Runden absolviert und der Kawasaki-Fahrer gewann mit einem Vorsprung von 2,9 Sekunden auf Tommy Bridewell, der seine Ducati auf dem zweiten Platz ins Ziel brachte. Dritter wurde Bradley Ray, vor Rory Skinner und Haslam, dem fast sechs Sekunden auf den Sieger fehlten. Sykes, der Superbike-WM-Champion 2013, scheiterte erneut an der Top-10-Hürde. Er wurde erneut nur Elfter.

In der Gesamtwertung führt nun Ray vor Glenn Irwin, der in Oulton Park mit seiner Honda nicht über Rang 7 hinauskam. Drittter ist Rory Skinner, Kyle Ryde belegt Position 4. Leon Haslam und Tom Sykes liegen abgeschlagen auf den Plätzen 13 und 14.

Ergebnis Rennen 1:

1. Bradley Ray, Yamaha, 11 Runden

2. Rory Skinner, Kawasaki, + 2,756 sec

3. Kyle Ryde, Yamaha, + 2,810

4. Josh Brookes, Ducati, + 2,999

5. Peter Hickman, BMW, +3,311

13. Leon Haslam, Kawasaki, + 10,202

15. Tom Sykes, Ducati, + 18,331

Ergebnis Rennen 2:

1. Bradley Ray, Yamaha, 18 Runden

2. Lee Jackson, Kawasaki, + 0,585 sec

3. Leon Haslam, Kawasaki, + 3,389

4. Kyle Ryde, Yamaha, + 3,528

5. Rory Skinner, Kawasaki, + 3,830

13. Tom Sykes, Ducati, + 13,299

Ergebnis Rennen 3:

1. Lee Jackson, Kawasaki, 18 Runden

2. Tommy Bridewell, Ducati, + 2,909 sec

3. Bradley Ray, Yamaha, + 3,036

4. Rory Skinner, Kawasaki, + 5,596

5. Leon Haslam, Kawasaki, + 5,841

11. Tom Sykes, Ducati, + 15,968

Stand nach 6 von 33 Rennen:

1. Ray, 102 Punkte

2. G. Irwin, 96

3. Skinner, 86

4. Ryde, 81

5. Jackson, 80

13. Haslam, 34

14. Sykes, 13