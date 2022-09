Oulton Park: Dramatischer Start in den BSB-Showdown

Am Wochenende begann bei den British Superbikes der langersehnte Showdown in Oulton Park. Großes Pech hatten die Yamaha-Stars Tarran Mackenzie und Jason O’Halloran, Markenkollege Bradley Ray setzte sich in Szene.

Bradley Ray schnappte sich am Samstag die Pole-Position in der Superbike-Klasse in Oulton Park. Der Engländer überzeugte bereits im Frühjahr auf dieser Strecke, als die BSB zum ersten Mal in dieser Saison zu Gast war. Hinter Ray qualifizierten sich Tommy Bridewell (Ducati) und Jason O’Halloran für die Startplätze 2 und 3.

Das erste Rennen der Britischen Superbike Meisterschaft ist ein Sprintrennen und es geht bereits am Samstagnachmittag über die Bühne. So auch beim ersten von drei Showdown-Wochenenden zum Finale der Serie. Im Showdown haben nur noch die Top-8-Fahrer der regulären Saison Chancen auf den BSB-Titel.

O’Halloran erwischte den besten Start in Rennen 1, doch Bridewell und auch Ray überholten den Yamaha-Fahrer aus Australien umgehend. Ray ging in Runde 2 in Führung und setzte sich vom Feld ab. Er gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden auf Bridewell, der Platz 2 nach Hause brachte. In Runde 12 von 14 verabschiedete sich der aktuelle Champion Tarran Mackenzie mit einem Sturz aus dem Rennen. Zwei Kurven vor dem Ende wurde es dramatisch. Isle of Man-TT-Star Peter Hickman (BMW) wagte ein Manöver gegen O’Halloran, doch die beiden Kollidierten und der Yamaha-Fahrer stürzte. Auch Hickman konnte die Position nicht halten, sodass Leon Haslam (Kawasaki) den dritten Platz absicherte.

Das zweite Rennen am Sonntagmorgen begann gut für O’Halloran, der von der Pole-Position den besten Start erwischte. Doch Ray setzte sich bereits in Kurve 2 in Führung. Das Drama für O’Halloran nahm seinen Lauf: Wieder kam der 34-Jährige in der Kurve zu Sturz, die ihm am Samstag zum Verhängnis wurde, diesmal nach einer Berührung mit Bridewell. Der Yamaha-Fahrer musste auf einer Liege weggetragen werden. Bridewell wurde anschließend eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt.

Auch für O’Hallorans-Teamkollege Tarran Mackenzie wurde es noch schlimmer. Der Brite stürzte in Runde 4 in einer Schikane, anschließend wurde er von Peter Hickman überrollt. Das Rennen wurde sofort abgebrochen, Mackenzie hatte sich bei dem Crash das linke Bein gebrochen. Der zweite Anlauf von Rennen 2 brachte erneut Chaos. Rory Skinner (Kawasaki), Christian Iddon (Suzuki), Kyle Ryde (Yamaha) und Glenn Irwin (Honda) stürzten bei einsetzendem Regen, was zum nächsten Abbruch führte. Im dritten Versuch über sieben Runden setzte sich Kawasaki-Fahrer Lee Jackson gegen Bridewell und Bradley Ray durch. Glenn Irwin und Danny Buchan (BMW) komplettierten die Top-5.

Rennen 3 startete am Nachmittag mit Glenn Irwin auf der Pole-Position und natürlich ohne Mackenzie und O’Halloran, die verletzungsbedingt aus dem Rennen sind. Tommy Bridewell steuerte seine Ducati Panigale V4R zum ersten Saisonsieg – er ist der achte Sieger in diesem Jahr. Nur 0,089 Sekunden hinter ihm kam Glenn Irwin auf Platz 2, Lee Jackson wurde Dritter. Bradley Ray sicherte sich Platz 5.

Ray geht nun mit 40 Punkten Vorsprung in das kommende Rennen in Donington Park an diesem Wochenende. Bridewell liegt auf Platz 2, Dritter ist Jackson. Noch insgesamt sechs Läufe stehen auf dem Programm.

Alle Ergebnisse der BSB können hier eingesehen werden.

BSB-Stand nach 27 von 33 Rennen:

1. Bradley Ray, Yamaha, 1113 Punkte

2. Tommy Bridewell, Ducati, 1073

3. Lee Jackson, Kawasaki, 1065

4. Glenn Irwin, Honda, 1062

5. Jason O’Halloran, Yamaha, 1048

6. Tarran Mackenzie, Yamaha, 1031

7. Kyle Ryde, Yamaha, 1027

8. Rory Skinner, Kawasaki, 1017