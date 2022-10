Brands Hatch: Bradley Ray (Yamaha) BSB-Champion

Yamaha-Star Bradley Ray gewann am Wochenende beim BSB-Saisonfinale in Brands Hatch seinen ersten Superbike-Titel. Glenn Irwin holte sich und Honda durch zwei Siege noch den Vizetitel in der umkämpften Serie.

Mit 66 Punkten Vorsprung ging Bradley Ray in das Saisonfinale der British Superbikes auf dem spektakulären Kurs von Brands Hatch. Bei noch 75 zu vergebenen Punkten in drei Rennen benötigte der Yamaha-Fahrer also nur noch 9 Punkte, um sich den Traum vom Titelerfolg zu erfüllen.

Im Qualifying am Samstag holte sich Honda-Fahrer Glenn Irwin die Pole-Position auf dem 3,9 km langen GP-Kurs im Süden von England. Bei bestem Wetter ging es für die 27 Superbike-Fahrer in das Sprintrennen am Samstagabend. Irwin erwischte dabei den besten Start und fuhr ein beherztes Rennen an der Spitze. Der Honda-Pilot, der in diesem Jahr sein Debüt bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man gab, holte sich seinen vierten Saisonsieg.

Hinter ihm kamen Peter Hickman und Glenns Bruder Andrew Irwin (beide BMW) auf die Plätze 2 und 3. Ducati-Pilot Tommy Bridewell konnte mit Platz 4 zwar einen Punkt auf den Gesamtführenden Ray, der Fünfter wurde, gutmachen, aber für den Yamaha-Fahrer reichte das zum Titelgewinn. Es ist der erste Titel in der BSB für den 25-Jährigen, der zweite für Yamaha in Folge, nachdem Tarran Mackenzie 2021 die Meisterschaft gewonnen hatte.

Bradley Ray fuhr 2012 und 2013 im Red Bull MotoGP Rookies Cup und gewann sogar im zweiten Jahr ein Rennen in Austin. 2015 fuhr er mit einer Wildcard einen Moto2-WM-Lauf. Außerdem machte er 2018 in Donington Park einen Gaststart in der Superbike-WM auf Suzuki – beide Rennen beendete er in den Punkten. In der BSB-Saison 2022 feierte er neun Siege und 14 weitere Podestplätze.

Nach der Titelentscheidung am Samstagabend fanden am Sonntag die letzten beiden Rennen des Jahres statt. TT-Star Peter Hickman holte sich im 32. von 33 Rennen seinen ersten Saisonsieg, damit wurde er der zehnte Sieger in dieser Saison. Hinter ihm komplettierten Danny Buchan (BMW) und Glenn Irwin das Podium.

Das Finale in Brands Hatch ging an Glenn Irwin, der sich damit den Vizetitel in der BSB-Klasse sicherte. Hinter ihm landete Bruder Andrew Irwin auf Position 2, Dritter wurde Danny Buchan. Hinter Ray und Glenn Irwin wurde Tommy Bridewell Dritter.

BSB-Stand nach 33 von 33 Rennen:

1. Ray, Yamaha, 1192 Punkte

2. Glenn Irwin, Honda, 1171

3. Bridewell, Ducati, 1141

4. Jackson, Kawasaki, 1095

5. O'Halloran, Yamaha, 1087

6. Ryde, Yamaha, 1077

7. Mackenzie, Yamaha, 1031

8. Skinner, Kawasaki, 1017

9. Hickman, BMW, 283

10. Buchan, BMW, 272

11. Haslam, Kawasaki, 205

12. Sykes, Ducati, 187

BSB-Kalender 2023:

7. bis 9. April – Silverstone National

29. April bis 1. Mai – Oulton Park

19. bis 21. Mai – Donington Park National

16. bis 18. Juni – Knockhill

7. bis 9. Juli – Snetterton

21. bis 23. Juli – Brands Hatch GP

11. bis 13. August – Thruxton

26. bis 28. August – Cadwell Park

15. bis 17. Sept. – Oulton Park

29. Sept. bis 1. Oktober – Donington Park GP

13. bis 15. Oktober – Brands Hatch GP