Tragisch: Ex-BSB-Pilot Keith Farmer (35) ist tot

Am Donnerstag erreichte die Motorsportwelt eine tragische Nachricht. Der vierfache Britische Meister Keith Farmer starb in dieser Nacht unerwartet im Alter von nur 35 Jahren.

Keith Farmer gehörte in den letzten zehn Jahren zu den schnellsten Piloten in den nationalen Serien in Großbritannien. Der Nordire wurde zunächst durch seine Erfolge im Supermoto bekannt, anschließend trieb es ihn in das Fahrerlager der British Superbikes, wo er einen Großteil seiner Rennsportkarriere verbrachte.

2011 gewann Farmer die Superstock-600-Klasse auf Yamaha, dabei setzte er sich unter anderen gegen Glenn Irwin durch. Gleich im Jahr darauf, der Nordire war in die 1000er-Superstock-Klasse aufgestiegen, gelang ihm der nächste Titelgewinn. Der damals 25-Jährige triumphierte auf seiner Kawasaki ZX10-R und sicherte sich damit den Aufstieg in die BSB mit dem Kawasaki-Team von Paul Bird.

Ein Jahr später wechselte er das Team, in Brands Hatch gelang ihm sein erster und einziger Podestplatz in der Superbike-Kategorie. Die Erfolgskurve zeigte bei Farmer jedoch nicht nach oben, so bekam er in den folgenden Jahren keinen Platz mehr in der hart umkämpften Klasse.

So wagte Farmer den Sprung zurück in die 600er-Klasse für einen Neustart. 2017 gewann er seinen dritten Titel in der Britischen Meisterschaft, auf Yamaha gewann der die Supersport-Klasse. Als er dann 2018 seinen zweiten Titel in der Superstock 1000 feierte, diesmal auf BMW, ebnete er sich den Weg zurück zu den Superbikes.

Mit ordentlichen Ergebnissen kam er 2019 stark in der BSB an, doch Verletzungen warfen Farmer in den folgenden Jahren immer wieder weit zurück. Im September 2021 verkündete er sein Karriereende, da er sich mehr Zeit für seine Familie nehmen wollte.

Farmer starb unerwartet am Donnerstagmorgen im Beisein seiner Familie. Die Todesursache ist nicht bekannt. Er war verheiratet und hatte drei Kinder. Sein Bruder David schrieb am Donnerstag auf Facebook: «Mir fehlen die Worte, unser kleiner Bruder hat uns heute Morgen um 1.45 Uhr mit uns allen an seiner Seite verlassen. Das Leben wird nie wieder dasselbe sein, er hat uns alle so stolz gemacht und wir werden ihn sehr vermissen. Ich liebe dich Meekie #33»