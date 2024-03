Nach Moto2-Rauswurf: Rory Skinner greift auf BMW an

In Spanien bereitet sich Rory Skinner auf sein Comeback in der Britischen Superbike Meisterschaft vor. Der Schotte greift auf einer BMW an und möchte die vergangene Moto2-WM-Saison vergessen machen.

Rory Skinner kam als Quereinsteiger mit Wildcard-Einsätzen 2022 in die Moto2-Weltmeisterschaft. Der Schotte zeigte ordentliche Rennen und bekam einen Platz beim American Racing Team, wo er 2023 auf einer Kalex an den Start gehen durfte und insgesamt zwei Punkte holte.

Doch das Abenteuer mit dem Team von Eitan Butbul endete bereits nach der Saison 2023, obwohl er einen Vertrag bis Ende 2024 geschlossen hatte. Für American Racing starten 2024 Joe Roberts und Marco Ramirez in der Moto2-WM. Skinner kehrt zurück zu den British Superbikes (BSB) wo er eine BMW M1000RR für das Team Cheshire Mouldings BMW Motorrad fahren wird.

«Natürlich bin ich etwas enttäuscht, schon nach einem Jahr die Moto2-WM zu verlassen, obwohl ich einen Zweijahresvertrag hatte. Aber leider kann ich die Dinge nicht beeinflussen oder ändern», betonte Skinner im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Nun kehre ich zurück zu den British Superbikes und kann ein neues Abenteuer in Angriff nehmen.»

Skinner war bereits 2021 und 2022 in der BSB am Start, allerdings auf Kawasaki – insgesamt 57 Rennen, in denen er sieben Podestplätze feierte. «Ich bin sehr gespannt auf das Jahr mit meinem neuen Team und der BMW. Ich habe den größten Teil des Winters in Spanien verbracht, um mit dem Trainingsbike zu trainieren. Ich habe es sehr genossen und die Liebe für den Rennsport wiederentdeckt», freute sich der 22-Jährige, der aktuell in Valencia testet. «Meinen Crew-Chief aus der Moto2 habe ich in die BSB mitbringen können, außerdem kommt der Elektronik-Ingenieur vom Red Bull KTM-Ajo-Team ebenfalls mit mir. Wir haben also ein sehr solides Team.»

«Zurück auf das Superbike, das war nicht ganz neu für nicht, nachdem ich bereits zuvor in der BSB unterwegs war. Es ging in den Trainings vor allem darum, die Charakteristik der BMW kennenzulernen. Über den Winter habe ich mehr als 2000 Kilometer auf der BMW zurückgelegt», berichtete der ehemalige Red Bull Rookies Cup-Pilot.

Wie lautet seine Zielsetzung für 2024? «Ich denke, dass ich an der Spitze fahren kann», sagte er selbstbewusst. «Als ich aus der BSB ausgestiegen bin, war ich einer der Schnellsten. Sollte ich nicht wieder vorne sein, wäre es für mich eine Enttäuschung. Auf die Rennversion des Superbikes zu steigen, ist nochmal eine Umstellung, denn es ist völlig anders. Schwinge, Gabel und so weiter… Es ist ein ganz anderes Motorrad.»

«Wir werden noch sieben Tage auf dem BSB-Bike vor uns haben, bevor die Saison in Navarra beginnt. Es ist wichtig für mich, bereits die DNA der M1000RR zu verstehen, um bestens auf die Saison vorbereitet zu sein», so Skinner, der das Thema Moto2 vorerst abgehakt hat.

BSB-Kalender 2024:

20. bis 21. April, Circuito de Navarra

4. bis 6. Mai, Oulton Park

17. bis 19. Mai, Donington Park

14. bis 16. Juni, Knockhill

5. bis 7. Juli, Snetterton

19. bis 21. Juli, Brands Hatch

9. bis 11. August, Thruxton

24. bis 26. August, Cadwell Park

13. bis 15. September, Oulton Park

27. bis 29. September, Donington Park

11. bis 13. Oktober, Brands Hatch