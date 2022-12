Dakar: Macht Pablo Quintanilla Honda jetzt glücklich?

Pablo Quintanilla gehört auch bei dieser Ausgabe wie 2022 zum Aufgebot des Honda-Werksteams bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Doch Verletzungen sorgten in der Vorbereitung für Schwierigkeiten.

Pablo Quintanilla verpasste den Gesamtsieg bei der letzten Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien nur um drei Minuten gegen GASGAS-Star Sam Sunderland. Der Chilene, der 2021 von Husqvarna zu Honda kam, erlebte nach dem verpassten Dakar-Sieg im Januar eine aufregende Rallye-Saison mit Verletzungen, aber auch mit weiteren Erfolgen wie Platz 3 in Abu Dhabi und dem Gesamtsieg bei der Atacama-Rallye.

Für die 45. Ausgabe der legendären Marathon-Rallye, die längste in der Geschichte des Events, möchte Quintanilla endlich seinen ersten Triumph feiern. Der 36-Jährige wurde bei insgesamt zehn Teilnahmen zweimal Zweiter, zweimal Dritter und zweimal Vierter, doch ein Gesamtsieg blieb ihm bisher verwehrt.

«Die Dakar 2022 war sehr gut, sie hat mich mit meiner Leistung zufriedengestellt. Es war auch meine erste Dakar mit Honda in einem neuen Team. Die Erwartungen und die Motivation waren hoch und ich konnte ein sehr intelligentes Rennen fahren», blickte Quintanilla zurück. «Es war sehr spannend, bis zum Schluss um den Sieg zu kämpfen.»

Der Honda-Star weiter: «Vor Marokko hatte ich einen Sturz und ich brach mir einige Wirbel, einige Rippen und das bedeutete, dass ich meine Vorbereitung nicht besonders gut abgeschlossen habe und mit einigen Beschwerden fahren musste. Aber ich war glücklich, ich stand auf dem Podium und ich habe es genossen, obwohl ich das Motorrad vorher kaum gefahren bin. Und ich habe mich wohlgefühlt.»

«Derzeit arbeite ich an der vollständigen Genesung meiner Schulter. Ich hatte eine etwas komplizierte Verletzung an meinem Schultergelenk. Nachdem die Rallye in Marokko vorbei war, kehrte ich sofort zurück und konnte aufgrund dieser Verletzung die Rallye Andalusien nicht bestreiten», so Quintanilla. «Die Zeit war knapp und ich musste eine Behandlung in Anspruch nehmen, die mir bei der Genesung hilft. Bei der Dakar werde ich wieder bei 100 Prozent sein. Du musst ein intelligentes Rennen fahren: Es ist länger als letztes Jahr und der Körper wird diese zwei zusätzlichen Tage sehr spüren.»

Was erhofft sich der Routinier bei seiner elften Teilnahme an der härtesten Rallye der Welt? «Erwartungen? Sie sind immer groß. Wir alle Fahrer haben den Wunsch und den Hunger zu gewinnen und persönlich ist dieses Rennen etwas, wonach ich lange, viele Jahre gestrebt habe. Ich war schon mehrmals in der Nähe des Sieges, also bin ich sehr motiviert», sagte Quintanilla. «Die Absicht ist, das Rennen zu gewinnen, aber wir wissen bereits, wie schwierig die Dakar ist und wie die Dinge jeden Tag ablaufen.»