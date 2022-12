Adrien van Beveren: «Honda ist zum Siegen gemacht»

Adrien van Beveren ist der Neuzugang im Honda-Werksteam für die Rallye Dakar 2023. Der Franzose strebt nach einer gelungenen Vorbereitung ein Top-3-Ergebnis an.

Noch auf Yamaha führte Adrien van Beveren die Rallye Dakar 2022 drei Tage vor Schluss an, am Ende musste er sich aber mit dem vierten Gesamtrang begnügen. Damit egalisierte er immerhin seine persönliche Bestleistung von 2017, das Podium blieb ihm aber einmal mehr verwehrt. Der Franzose zählte zwar immer wieder zu den Schnellsten, hatte aber Pech mit Defekten (2021, 2019) oder Stürzen (2020, 2018).

Nun nimmt van Beveren als Honda-Werksfahrer einen neuen Anlauf. Seine bisherigen Ergebnisse auf der CRF 450 Rally sind vielversprechend: Er gewann bereits die Andalusien-Rallye und feierte zudem Etappensiege in Marokko. Die Rally-Raid-WM 2022 beendete er auf Gesamtrang 3, obwohl er einen Event verpasst hatte.

«Die Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2023 verlief wirklich gut», berichtete van Beveren. «Die Honda CRF 450 Rally ist unglaublich, ich fühle mich so wohl auf dem Motorrad. Wenn ich nur drei Worte verwenden dürfte, um unser Motorrad zu beschreiben, würde ich sagen, dass es komfortabel, stabil und schnell ist.»

«Teil des Honda-Rallye-Teams zu sein, ist eine große Chance in meiner Karriere. Ich schätze mich wirklich glücklich», fuhr der 31-jährige Franzose fort. «Es ist ein Privileg, Zugang zu dieser Welt zu haben und auf das gesamte Know-how von Honda und dem offiziellen Werksteam zählen zu können. Ein Werksmotorrad in der Hand zu haben und all diese Leute aus Japan um mich herum zu haben, die gemeinsam an der Entwicklung des Bikes arbeiten, ist ein Traum, der wahr wird.» Dann fügte van Beveren vielsagend an: «Ich weiß, dass das ein Motorrad ist, das zum Siegen gemacht ist.»

Die Vorfreude auf die anstehende Wüsten-Rallye ist also groß, gleichzeitig betonte der Honda-Werksfahrer aber auch, wie wichtig es sei, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Die Dakar erfordere größten Respekt. «Ich will Schritt für Schritt weitermachen, ein Podestplatz wäre schon super, weil mir noch keiner gelungen ist.»

Das soll sich demnächst ändern: «Das wird meine achte Rallye Dakar und ich weiß, dass es für mich an der Zeit ist, in der Rangliste nach vorne zu kommen. Ich bin schon zweimal Vierter geworden und ich will nach oben klettern. Die Motivation ist groß, vor allem nach dem Sieg beim letzten Rennen in Andalusien. Ich fühle mich voll ins Team integriert und kann es kaum erwarten, in Saudi-Arabien loszulegen», so Adrien van Beveren.