Mason Klein (KTM): «Ich bin total erschöpft»

KTM-Pilot Mason Klein brachte die 5. Etappe der Rallye Dakar ohne Fehler hinter sich. Der Pechvogel des Vortages freute sich: «Die Etappe lief wirklich gut für mich.»

Nachdem Mason Klein den Tagessieg auf der vierten Etappe der Rallye Dakar wegen eines Defekts nicht erreichen konnte, durfte er sich über einen starken Auftritt auf der fünften Etappe freuen. Der Privatfahrer aus dem BAS World KTM Racing Team verlor nur 5 Minuten und 13 Sekunden auf Etappensieger Adrien van Beveren und wurde zunächst als Dritter gewertet.

Im weiterhin vorläufigen Ergebnis rutschte er mittlerweile auf den vierten Platz hinter van Beveren, Cornejo Florimo und Toby Price aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team. Dennoch fiel Kleins Tagesbilanz positiv aus. «Die Etappe lief wirklich gut für mich», hielt der Gesamtvierte fest, und berichtete: «Da ich weiter hinten gestartet bin, war die Navigation fast überflüssig. Es war eine super Etappe.»

Der 22-Jährige gestand aber auch: «Aber ich bin total erschöpft. Ich bin so müde und mein Rücken schmerzt so sehr. Die Dünen nahmen einfach kein Ende. Es gab viele Momente, in denen ich am liebsten angehalten hätte, weil ich einfach so fertig war. Als ich die Ziellinie sah, war ich überglücklich, denn jetzt habe ich nur noch hundertdreissig Kilometer vor mir.»

«Wir hatten diesmal keine Probleme mit dem Motorrad, wir hatten grosses Glück», stellte der Amerikaner, der die letztjährige Dakar als bester Rookie abgeschlossen hat, gleichzeitig fest. «Sie haben das Benzin kontrolliert. Beim Tankstopp habe ich sogar etwas abgelassen, um sicherzugehen, dass kein Wasser drin ist.» Mit Blick auf den Vortages-Frust sprach Klein Klartext: «Es ist scheisse, wenn man wegen so einer Kleinigkeit zehn Minuten verliert. Es war super frustrierend, aber wir machen einfach weiter.»