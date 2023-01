Zeitgutschrift für Toby Price: Jetzt bester KTM-Pilot

Auf der fünften Etappe der Rallye Dakar 2023 hat sich Toby Price verirrt und stürzte in der Schlussphase. Am Ende des Tages erhielt der Red Bull KTM-Pilot aber eine ordentliche Zeitgutschrift.

Die fünfte Etappe der 45. Ausgabe der Dakar war eine Schleife mit Start und Ziel in Ha’il. Die Wertungsprüfung über 373 km bestand aus weiten Flächen, die mit Dünen gespickt waren. Hinsichtlich Navigation und Fahrtechnik wurde den Teilnehmern alles abverlangt.

Toby Price gehörte zu den vorderen Startern und verirrte sich wie Joan Barreda (Honda), Pablo Quintanilla (Honda) und Skyler Howes (Husqvarna). Auf den letzten Kilometern stürzte Barreda, der Australier konnte dem Motorrad nicht ausweichen und flog ebenfalls von seiner KTM. Weil er sich um den Spanier kümmerte, erhielt der Dakar-Sieger von 2016 und 2019 eine Zeitgutschrift, die ihn auf Platz 2 der Etappe und der Gesamtwertung spülte.

«Heute war es eine harte Etappe - wir haben uns früh verfahren und einige Minuten gebraucht, um wieder in die Spur zu kommen», erzählte Price. «Später, in der zweiten Hälfte der Etappe, hatte Barreda einen schweren Sturz und ich wurde darin verwickelt. Mir ging es gut, aber wir haben etwa fünf Minuten angehalten, um sicherzustellen, dass es Joan gut geht. Alles in allem lief es nicht schlecht. Ich werde jetzt meine Schulter untersuchen lassen, die ich mir bei dem Sturz gestoßen habe, aber abgesehen davon freue ich mich auf den nächsten Tag.»

Nach fünf Renntagen liegen zwölf Piloten innerhalb nur 30 Minuten, darunter auch Matthias Walkner (+26:49 min). Von den einstigen Favoriten sind Vorjahressieger Sam Sunderland (Red Bull GASGAS), Ricky Brabec (Honda) und Joaquim Rodrigues (Hero) ausgeschieden.