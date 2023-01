So schlagen sich die wahren Helden bei der Dakar 2023

In diesem Bereich können die Original by Motul-Teilnehmer an ihren Motorrädern arbeiten

Die Original by Motul ist die ursprünglichste Art und Weise, eine Rallye Dakar zu bestreiten. Während einige Teilnehmer bereits die Heimreise antreten mussten, führt ein gut gelaunter Benjamin Melot die Sonderwertung an.

Die Original by Motul-Kategorie ist das ultimative Abenteuer bei einer Rallye Dakar. Der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt. Wer sich an diese Herausforderung wagt, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Die einzige offizielle Unterstützung erhalten die Teilnehmer von MOTUL durch einen besonderen Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können sowie mit Schmiermitteln und Werkzeug.

Mitunter sitzen sie Teilnehmer bereits vor Sonnenaufgang auf ihren Motorrädern und müssen Etappen mit über 800 km hinter sich bringen – Irrfahrten nicht eingerechnet. Nach endlosen, kräftezehrenden Stunden in der Wüste kommen die Piloten im Basiscamp an und müssen ihr Motorrad reparieren und warten. Anschließend steht die Vorbereitung auf den nächsten Renntag an. Die Nächte sind kurz, unbequem und im Zelt auch kalt.

Eingeschrieben in die Original-Kategorie haben sich bei der 45. Ausgabe der Rallye Dakar 25 Motorradpiloten, acht weniger als 2022. Dies liegt auch daran, dass die Einstiegshürden für eine Dakar-Teilnahme angehoben wurden. Die Südafrikanerin Kirsten Landmann ist die einzige Frau, der bereits ausgeschiedene Mike Wiedemann der einzige deutschsprachige Teilnehmer.

Am Ruhetag der diesjährigen Dakar sind noch 20 Piloten dabei. Führender der Original-Kategorie ist Benjamin Melot. Der Franzose ist ein erfahrener Dakar-Pilot, seit 2011 ist er bei der härtesten Rallye dabei. Zuerst als Mechaniker, dann als Aktiver in der Motorradkategorie. 2023 fährt der 33-Jährige zum vierten Mal in der Original by Motul. Als Zweiter in der früher Malle-Moto genannten Klasse bei der Dakar 2020 erreichte er sein bestes Ergebnis.

Melot liegt 4 Stunden und 57 Minuten hinter Dakar-Leader Skyler Howes (Husqvarna) zurück, was angesichts der unterschiedlichen Voraussetzung erstaunlich wenig ist.