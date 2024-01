Dakar Etappe 3: Quintanilla vor Barreda und Benavides

Drama auf dem ersten Teil der Marathon-Etappe: Sam Sunderland (GASGAS) und Daniel Bühler (Hero) out, Ross Branch behauptet Gesamtführung.

Mason Klein (Kove), der nach einer Reparatur an seinem chinesischen Rallye-Bike gestern schon zwei Stunden verloren hatte und mit einem neuen Motor starten musste (plus 15 Minuten Penalty), eröffnete den Tag mit Startposition 1 und befand sich lange Zeit in einer Führungsgruppe mit Pablo Quintanilla und José Nacho Cornejo, die beide Kilometer um Kilometer Zeitgutschriften für Führungsarbeit (und daher die Gesamtwertung) einsammelten. Bei Kilometer 270 sank Kleins Tempo dramatisch. 33 Kilometer später musste er endgültig vom Bike um zu versuchen, seine Kove abermals zu reparieren. Nach einem starken Start spielt der US-Boy bei der Dakar 2024 keine Rolle mehr.

Leider gilt das auch für Red Bull GASGAS Factory Racing Pilot Sam Sunderland. Der zweifache Dakar-Sieger musste sein Bike mit einem technischen Defekt bereits bei km 11 in der Sonderprüfung abstellen. Nachdem er fast dreieinhalb Stunden auf Öl gewartet hatte, erkannte er die Aussichtslosigkeit des Unterfangens, gab auf und ließ sich ins Biwak schleppen. Teamkollege Daniel Sanders verlor heute knapp 12 Minuten und erreichte das Ziel auf jenem 12. Platz, auf dem er auch ins Rennen gegangen war.

In der Zwischenwertung ebenso weit zurück: Der zweifache Dakar-Sieger Toby Price, Red Bull KTM Factory Racing. Er büßte 26 Minuten ein und beendete den Tag außerhalb der Top-20. Der Grund dafür war dramatisch: Gemeinsam mit Honda-Werksfahrer Skyler Howes stoppte er, um dem schwer gestürzten Deutschen Hero-Fahrer Sebastian Bühler zu versorgen.

Schwerer Sturz von Sebastian Bühler

Ersten Meldungen zufolge war Sebastian bei Bewusstsein und konnte sich bewegen, klagte allerdings über starke Rückenschmerzen. Er wurde mit dem Heli ins Krankenhaus gebracht, eine genaue Diagnose steht noch aus. Wir wünschen ihn alles Gute sowie eine rasche und vollständige Genesung! Im Ziel werden Price und Howes Zeitgutschriften erhalten (Howes 17:46 Minuten bzw. Price 18:03 Minuten), daher sind sowohl Tages- als auch Gesamtergebnis im Moment noch provisorisch. Eine schnelle Rechnung ergibt Tagesrang 7 für Howes und Platz 10 für Price.

Nachdem Co-Favorit Matthias Walkner wegen seines Trainingssturzes im Dezember nicht am Start ist, lag es am Argentinier Kevin Benavides, die Fahnen des jahrelang dominanten Red Bull KTM Teams hochzuhalten. Auf Platz 19 losgefahren schaffte er das mit einer beeindruckenden Fahrt auf Tagesrang 3 , 1:46 Minuten hinter Tagessieger Pablo Qintanilla. In der Gesamtwertung sprang Kevin Benavides damit von Rang 11 auf 6, sein Bruder Luciano (Husqvarna) ist auf Rang 9 abgerutscht.

Tagessieger Quintanilla profitierte heute von 3:33 Minuten Zeitgutschrift für Führungsarbeit, feierte seinen insgesamt siebten Etappensieg bei der Dakar und reduzierte seinen Rückstand auf die Top 3 der Gesamtwertung.

Platz 2 der Tageswertung ging an Altmeister Joan Barreda auf Hero, der ebenso wie Benavides von einer späten Start-Position profitierte. In der Gesamtwertung hat Ross Branch die Führung mit 4:11 Minuten Vorsprung auf Nacho Cornejo und 5:08 Minuten auf dessen Honda-Teamkollegen Ricky Brabec behauptet haben.

Für die Fahrer gibt es jetzt eine zweistündige Reparatur-Pause, bei der eine reduzierte Mechaniker-Crew die Bikes servicieren darf. Danach gelten Parc-fermé-Regeln. Geschlafen wird in einem eigenen kleinen Biwak im Zelt, bevor es morgen mit Teil 2 dieser Marathon-Etappe weitergeht.

Bravourös unterwegs auch heute der Tiroler Tobias Ebster: Nach Platz 29 heute liegt der KTM-Kini-Pilot auf dem 26. Gesamtrang.

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 3 (08.01.):

1. Pablo Qintanilla (Honda), 4:37:42

2. Joan Barreda Bort (Hero), + 1:38

3. Kevin Benavides (KTM), + 1:46

4. Ricky Brabec (Honda), + 1:57

5. Ross Branch (Hero), + 4:04

6. Adrien van Beveren (Honda), + 4:37

7. Jose Cornejo (Honda), + 5:20

8. Stefan Svitko (KTM), + 6:50

9. Milan Micheck (KTM), + 9:18

10. Romain Dumontier (Husqvarna), + 9:22

Ferner:

29. Tobias Ebster (KTM), +31:54

Gesamtstand nach Etappe 3 (08.01.):

1. Ross Branch, Hero, 14:31:51 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 4:11 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 5:08

4. Pablo Quintanilla, Honda, + 11:169

5. Adrien van Beveren, Honda, + 21:16

6. Kevin Benavides, KTM, + 21:32

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 25:13

8. Joan Barreda Bort, Hero, + 26:30

9. Luciano Benavides, Husqvarna, + 28:00

10. Martin Michek, KTM, + 28:12

Ferner:

26. Tobias Ebster (KTM), + 1:38,08