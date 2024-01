Warnung an die Gegner: Hero zurück an der Spitze

Für das Hero-Werksteam vom Deutschen Wolfgang Fischer läuft die Rallye Dakar 2024 bisher sehr gut. Ross Branch fuhr am Mittwoch erneut eine starke Etappe und eroberte die Führung zurück.

Fünf von 14 Rallye-Tagen sind bei der 46. Ausgabe des Dakar-Abenteuers Geschichte und bisher tobt ein Zweikampf an der Spitze des Motorrad-Klassements. Nacho Cornejo (Honda) und Ross Branch vom Hero-Werksteam, dass von Speedbrain in Weißenburg betrieben wird, wechselten sich in den vergangenen Tagen in der Gesamtwertung ab.

Nach der fünften Etappe am Mittwoch übernahm Branch erneut die Führungsposition. Vor der neuen 48-Stunden-Etappe, die am Donnerstag erstmals abgehalten wird, liegt der Fahrer aus Botswana 1:14 Minuten vor Cornejo. Honda und die Pierer-Gruppe (KTM, GASGAS, Husqvarna) sollten Hero nicht unterschätzen. Branch war mit der Etappe insgesamt ebenfalls zufrieden.

«Der Tag war okay. Es waren 118 Kilometer nur Sand und Dünen», berichtete der 37-Jährige. «Einige gute Dünen, auch einige schlechte und manche waren gebrochen. Insgesamt war von allem etwas vorhanden. Ich bin an einem Stück zurück im Biwak und wir haben eine gute Position für Donnerstag.»

Der Hero-Star weiter: «Die sechste Etappe wird super interessant werden, sehr schwierig und sehr hart für Motorrad und Fahrer. Es wird ein langer Tag werden, mal sehen wie wir uns an das neue Format anpassen können.»

Für dieses 48-Stunden-Abenteuer wird es übrigens eine andere Startreihenfolge geben: Die RallyGP-Fahrer beginnen in umgekehrter Reihenfolge des Zieleinlaufs vom Mittwoch. Branch wird somit als sechstletzter in den Tag starten. Um 16 Uhr werden die Fahrer am Donnerstag die Etappe beenden, egal wo sie gerade unterwegs sind. Von dort geht es in das nächstgelegene Biwak und am Freitag folgt die Fortsetzung. Mehr dazu gibt es hier.

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 5 (10.1.):

1. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32,53 Stunden

2. Adrien Van Beveren (F), Honda, +0:37 sec

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min

4. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +2:58

5. Mason Klein (USA), Kove, +3:01

6. Ross Branch (BW), Hero, +3:42

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:48

8. Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

9. Tobias Ebster (A), KTM, +4:33

10. Skyler Howes (USA), Honda, +4:55

13. Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11

Gesamtstand nach Etappe 5 (10.1.):

1. Ross Branch (BW), Hero, 19:05,03 Stunden

2. Jose Cornejo (CHL), Honda, +1:14 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:47

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +18:10

5. Kevin Benavides (RA), KTM, +21:17

6. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +26:47

7. Toby Price (AUS), KTM, +31:36

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +37:44

9. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:52

10. Martin Michek (CZ), KTM, +39:52

11. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +45:36

Ferner:

26. Tobias Ebster (A), KTM, +2:23,35 h