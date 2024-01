Vorschau: Am Montag lauert die Gefahr auf dem Weg

Ross Branch mit seiner in Bayern vorbereiteten Hero

Nur noch fünf Tage stehen auf dem Programm der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Die Teilnehmer führt es nach Norden, wo ein bei den Fahrern bekannter Ort erreicht wird.

Dieser Tag hat einige starke Kontraste zu bieten. Er sollte etwas einfacher als die vorherigen Etappen sein. Die Wertungsprüfung beginnt Zentral auf der Arabischen Halbinsel und führt die Teilnehmer in Richtung Norden auf ziemlich sandigen Pisten, aber ohne große Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Der markante Szenenwechsel wird die Teilnehmer anschließend an die Notwendigkeit erinnern, in höchster Alarmbereitschaft zu bleiben.

Hier weicht der Sand den Steinen, der Übergang zu einem sehr rauen Gelände. Die Teilnehmer müssen äußerst vorsichtig herangehen, denn es drohen Reifenschäden auf dem Weg nach Ha'il. Geschmeidig und sanft ist hier das Erfolgsrezept, um möglichst unbeschadet ins nächste Biwak zu gelangen.

Insgesamt müssen die Fahrer 678 Kilometer auf ihren Zweirädern zurücklegen, davon werden 458 in die Wertung der härtesten Rallye der Welt einbezogen. Von Al Duwadimi führt der Weg in die Stadt Ha’il. Die Oasenstadt hat knapp 500.000 Einwohner und liegt am südlichen Rand der Wüste Nefud. Ha’il gilt als wichtigstes Verwaltungszentrum für die nördlichen Gebiete Saudi-Arabiens.

Jose Cornejo (Honda) wird die Etappe eröffnen, Lucio und Kevin Benavides werden den Chilenen gleich darauf verfolgen. Die beiden Dakar-Leader Ricky Brabec (Honda) und Ross Branch (Hero) haben mit den Startplätzen 4 und 5 sehr gute Chancen, die Führung und er Gesamtwertung zu verteidigen. Weil Toby Price (KTM) und Honda-Fahrer Adrien Van Beveren sogar noch danach losfahren werden, dürften die beiden am Montag Top-Favoriten sein.